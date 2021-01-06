Иран просил Интерпол объявить Трампа в розыск













Укринформ , об этом со ссылкой на слова представителя иранского Минюста Голамхосейни Есмаили пишет Al Jazeera. Как сообщает, об этом со ссылкой на слова представителя иранского Минюста Голамхосейни Есмаили пишет Al Jazeera.





"Исламская Республика Иран очень серьезно относится к преследованию и наказанию заказчиков и исполнителей этого преступления", - сказал Есмаиди.





Al Jazeera напоминает, что это уже второй подобный запрос Ирана, ведь в июне генпрокурор Тегерана направил в Интерпол запрос на арест Трампа и десятков американских чиновников, обвинив их в "убийстве и терроризме".





"Впрочем Интерпол, штаб-квартира которого находится во Франции, отказал в удовлетворении запроса Ирана, отметив, что устав организации запрещает ей принимать любые действия политического, военного, религиозного или расового характера", - говорится в материале.





Напомним: командующего Корпусом стражей исламской революции Касема Сулеймани убили 3 января 2020 года во время атаки с американского дрона в Багдаде. Приказ на авиаудар отдал Дональд Трамп.