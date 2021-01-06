ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко поздравил православных белорусов с Рождеством

06.01.2021 10:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв – Sputnik. Александр Лукашенко поздравил жителей Беларуси с православным Рождеством, сообщила пресс-служба главы государства. 

© Photo : Белорусская православная церковь
Митрополит Вениамин рассказал, что церковь предложила изменить в Конституции

Праздник, отметил он, каждый год напоминает о необходимости духовного обновления, бескорыстной любви к ближнему, величайшей ценности добра и милосердия.

"Простое общение с родными людьми согревает теплом семейного очага, укрепляет веру в лучшее будущее, наделяет энергией для многих добрых дел, объединяет и делает сильнее перед лицом любых испытаний", - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Он также пожелал, чтобы радость Рождества подарила всем торжество сбывшихся надежд, взаимопонимание и "любви в нашем общем доме". 

В православных храмах утром 6 января начались праздничные богослужения. Вечером пройдет одна из самых красивых православных служб – торжественное всенощное бдение, которое перейдет в ночную литургию Иоанна Златоуста.

Напомним, торжественные рождественские службы из главного православного храма Беларуси всегда транслируются по телевидению в прямом эфире.

Читайте также:

  • Рождественский сочельник: в православных храмах начали читать "царские часы"

  • РПЦ рекомендует пожилым прихожанам не посещать богослужения на Рождество

  • Новый глава БПЦ и паспорт Кондрусевича: чем запомнился 2020-й для конфессий

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Праздник напоминает о бескорыстной любви к ближнему и необходимости духовного обновления, отметил белорусский лидер.
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти проедают золотовалютные резервы страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика