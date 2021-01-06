Лукашенко поздравил православных белорусов с Рождеством

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв – Sputnik. Александр Лукашенко поздравил жителей Беларуси с православным Рождеством, сообщила пресс-служба главы государства.

Праздник, отметил он, каждый год напоминает о необходимости духовного обновления, бескорыстной любви к ближнему, величайшей ценности добра и милосердия.

"Простое общение с родными людьми согревает теплом семейного очага, укрепляет веру в лучшее будущее, наделяет энергией для многих добрых дел, объединяет и делает сильнее перед лицом любых испытаний", - цитирует Лукашенко БЕЛТА .

Он также пожелал, чтобы радость Рождества подарила всем торжество сбывшихся надежд, взаимопонимание и "любви в нашем общем доме".

В православных храмах утром 6 января начались праздничные богослужения. Вечером пройдет одна из самых красивых православных служб – торжественное всенощное бдение, которое перейдет в ночную литургию Иоанна Златоуста.

Напомним, торжественные рождественские службы из главного православного храма Беларуси всегда транслируются по телевидению в прямом эфире.

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