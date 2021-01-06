Уголовное дело за «Табакерку». Силовики задержали троих парней, разрисовывавших киоск

Источник материала: Onliner

Уже более полутора лет «Табакерки» живут на земле минской. Киоски темно-серого цвета возникают в самых разных местах: на тротуарах, велодорожках, возле поликлиник. И по-прежнему вызывают острое неприятие у части горожан. И если одни позволяют себе только строго смотреть на ларьки, то другие предпринимают активные действия. Как сообщает МВД, вчера сотрудники милиции задержали троих граждан, «которые на протяжении длительного времени оскверняли имущество».

Инцидент произошел сегодня около 2 часов ночи. Сотрудники Департамента охраны заметили, как несколько человек разрисовывают киоск на ул. Матусевича. В ходе проверки документов и установления личности 30-летний житель г. Бреста распылил газовый баллончик в лицо сотруднику милиции, после чего попытался скрыться вместе с приятелями, но был задержан. Во время обыска в пакете у него обнаружили баллончики и бутылки с краской, валик для краски, а также газовый баллончик.

В эту же ночь сотрудники уголовного розыска Фрунзенского РУВД задержали и остальных горожан, принимавших участие в «вылазке», — 23-летнего брата задержанного и его 21-летнего товарища. Все мужчины проживали в съемной квартире.

— Со слов задержанных, это не первый их случай повреждения имущества: за несколько часов до задержания они успели разрисовать еще несколько объектов в г. Минске. У правоохранителей имеются все основания полагать, что мужчины могут быть причастны и к другим противоправным деяниям. На данный момент устанавливаются все лица, участвовавшие в преступлении.

В отношении 30-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статье 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) и 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Республики Беларусь, в отношении иных подозреваемых возбуждено уголовное дело за хулиганство, — пояснили в МВД.