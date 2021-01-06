ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Уголовное дело за «Табакерку». Силовики задержали троих парней, разрисовывавших киоск

06.01.2021 10:41 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Уже более полутора лет «Табакерки» живут на земле минской. Киоски темно-серого цвета возникают в самых разных местах: на тротуарах, велодорожках, возле поликлиник. И по-прежнему вызывают острое неприятие у части горожан. И если одни позволяют себе только строго смотреть на ларьки, то другие предпринимают активные действия. Как сообщает МВД, вчера сотрудники милиции задержали троих граждан, «которые на протяжении длительного времени оскверняли имущество».

Инцидент произошел сегодня около 2 часов ночи. Сотрудники Департамента охраны заметили, как несколько человек разрисовывают киоск на ул. Матусевича. В ходе проверки документов и установления личности 30-летний житель г. Бреста распылил газовый баллончик в лицо сотруднику милиции, после чего попытался скрыться вместе с приятелями, но был задержан. Во время обыска в пакете у него обнаружили баллончики и бутылки с краской, валик для краски, а также газовый баллончик.

В эту же ночь сотрудники уголовного розыска Фрунзенского РУВД задержали и остальных горожан, принимавших участие в «вылазке», — 23-летнего брата задержанного и его 21-летнего товарища. Все мужчины проживали в съемной квартире.

— Со слов задержанных, это не первый их случай повреждения имущества:  за несколько часов до задержания они успели разрисовать еще несколько объектов в г. Минске. У правоохранителей имеются все основания полагать, что мужчины могут быть причастны и к другим противоправным деяниям. На данный момент устанавливаются все лица, участвовавшие в преступлении.

В отношении 30-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статье 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) и 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Республики Беларусь, в отношении иных подозреваемых возбуждено уголовное дело за хулиганство, — пояснили в МВД.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже более полутора лет «Табакерки» живут на земле минской. Киоски темно-серого цвета возникают в самых разных местах: на тротуарах, велодорожках, возле поликлиник....
 
Новости дня
Новости разные
 
Евгений Чичваркин: Всю белорусскую нацию можно причислить к лику святых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика