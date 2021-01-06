|
Доллар с ходу потерял больше копейки, евро тоже в серьезном минусе
Источник материала: Onliner
Цена на нефть марки Brent впервые с февраля прошлого года выросла до $54 за баррель. На этом фоне на Московской бирже существенно просели доллар и евро. Ситуация на Белорусской валютно-фондовой бирже аналогичная: доллар и евро в солидном минусе.
Американская валюта на старте торгов потеряла 1,79 копейки. Сейчас ее покупают и продают по 2,5642 белорусского рубля.
Евро подешевел на 0,8 копейки. Он торгуется на уровне 3,1623.
Торги по российскому рублю пока не начались.
Во
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цена на нефть марки Brent впервые с февраля прошлого года выросла до $54 за баррель. На этом фоне на Московской бирже существенно просели доллар и евро. Ситуация на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)