Доллар с ходу потерял больше копейки, евро тоже в серьезном минусе

Источник материала: Onliner

Цена на нефть марки Brent впервые с февраля прошлого года выросла до $54 за баррель. На этом фоне на Московской бирже существенно просели доллар и евро. Ситуация на Белорусской валютно-фондовой бирже аналогичная: доллар и евро в солидном минусе.

Американская валюта на старте торгов потеряла 1,79 копейки. Сейчас ее покупают и продают по 2,5642 белорусского рубля.

Евро подешевел на 0,8 копейки. Он торгуется на уровне 3,1623.

Торги по российскому рублю пока не начались.

Во вторник доллар прибавил 0,26 копейки и стал стоить 2,5821 рубля. Евро подорожал на 0,59 и стал стоить рекордные 3,1703 рубля. Российский рубль ушел в минус на 4,46 копейки, до 3,4631 белорусского за сотню.