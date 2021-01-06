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Доллар с ходу потерял больше копейки, евро тоже в серьезном минусе

06.01.2021 10:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Цена на нефть марки Brent впервые с февраля прошлого года выросла до $54 за баррель. На этом фоне на Московской бирже существенно просели доллар и евро. Ситуация на Белорусской валютно-фондовой бирже аналогичная: доллар и евро в солидном минусе.

Американская валюта на старте торгов потеряла 1,79 копейки. Сейчас ее покупают и продают по 2,5642 белорусского рубля.

Евро подешевел на 0,8 копейки. Он торгуется на уровне 3,1623.

Торги по российскому рублю пока не начались.

Во вторник доллар прибавил 0,26 копейки и стал стоить 2,5821 рубля. Евро подорожал на 0,59 и стал стоить рекордные 3,1703 рубля. Российский рубль ушел в минус на 4,46 копейки, до 3,4631 белорусского за сотню.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Цена на нефть марки Brent впервые с февраля прошлого года выросла до $54 за баррель. На этом фоне на Московской бирже существенно просели доллар и евро. Ситуация на...
 
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