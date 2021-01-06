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Ночью до -6. Какую погоду в Беларуси ждать на Рождество?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Прогнозы синоптиков на 6 января сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня – мокрый снег, дождь, гололед, налипание мокрого снега, слабый туман. В ближайшие двое суток погода без существенных изменений. В ночное время ожидается до шести градусов мороза. Днем от -3 до +3 градусов.
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Новости Беларуси. Прогнозы синоптиков на 6 января сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До +6 в начале недели до -7 в конце. Синоптики рассказали, какая погода...
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