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Ночью до -6. Какую погоду в Беларуси ждать на Рождество?

06.01.2021 10:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Прогнозы синоптиков на 6 января сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До +6 в начале недели до -7 в конце. Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в начале января

Ночью до -6. Какую погоду в Беларуси ждать на Рождество?

Сегодня – мокрый снег, дождь, гололед, налипание мокрого снега, слабый туман. В ближайшие двое суток погода без существенных изменений. В ночное время ожидается до шести градусов мороза. Днем от -3 до +3 градусов.

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Новости Беларуси. Прогнозы синоптиков на 6 января сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До +6 в начале недели до -7 в конце. Синоптики рассказали, какая погода...
 
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