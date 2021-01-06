В Германии задержали белорусcкого дальнобойщика под наркотиками

Источник материала: Tut.by

Полицейские в Германии задержали белоруса, который управлял фурой под наркотиками. Об этом сообщает belmir.by со ссылкой на местную полицию.

Грузовик, ехавший по трассе B4, остановили утром 4 января около Гамбурга. В ходе проверки полиция установила, что сидевший за рулем мжчина употреблял наркотики — анализ мочи дал положительный результат на амфетамин.

Водителя задержали. У него взяли образец крови.