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В Германии задержали белорусcкого дальнобойщика под наркотиками
Источник материала: Tut.by
Полицейские в Германии задержали белоруса, который управлял фурой под наркотиками. Об этом сообщает
Грузовик, ехавший по трассе B4, остановили утром 4 января около Гамбурга. В ходе проверки полиция установила, что сидевший за рулем мжчина употреблял наркотики — анализ мочи дал положительный результат на амфетамин.
Водителя задержали. У него взяли образец крови.
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Анализ мочи дал положительный результат на амфетамин.
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