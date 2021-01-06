Какие курсы доллара и евро установили обменники 6 января

Источник материала: Tut.by

Белорусский рубль на торгах 6 января на Белорусской валютно-фондовой бирже укрепляется к доллару и евро. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар подешевел на 0,66% — до 2,5651 рубля, евро снизился на 0,23% — до 3,163 рубля, а российский рубль вырос на 0,75% — до 3,489 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.30.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,63 рубля (Беларусбанк, Цептер Банк), а ниже всего — 2,574 рубля (Альфа-Банк), 2,575 рубля (Абсолютбанк, БСБ Банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Беларусбанке — 2,575 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанке — 3,22 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке, Белорусском народном банке, БСБ Банке — 3,169 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Технобанке — 3,165 рубля.