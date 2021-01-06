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«Разворота в обратную сторону уже не будет: слишком много произошло насилия и беззакония, мириться с этим уже никто не захочет»

06.01.2021 11:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Когда происходит убийство, уголовное дело должно возбуждаться немедленно, но до сих пор не открыто ни одного производства.

«Разворота в обратную сторону уже не будет: слишком много произошло насилия и беззакония, мириться с этим уже никто не захочет»

Как рассказал «ГА» бывший следователь прокуратуры (ныне правозащитник) Олег Волчек, в крайнем случае, срок может продлеваться до трех месяцев, если есть сомнения.

«Но, как мы видим, прошло уже больше трех месяцев, ни одного дела не возбудили. И вообще непонятно — что они [Следственный комитет, КГБ, Генпрокуратура] расследуют и как. Перед родственниками никто не отчитывается, им ничего не говорят», — отметил он.

Волчек уверен, что белорусское общество сильно поменялось за эти полгода.

«Разворота в обратную сторону уже не будет: слишком много произошло насилия и беззакония, мириться с этим уже никто не захочет. Борьба будет продолжена. Время старой элиты проходит. Все может закончиться весной или осенью, но вернуться назад уже точно не получится», — резюмировал правозащитник.

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Когда происходит убийство, уголовное дело должно возбуждаться немедленно, но до сих пор не открыто ни одного производства.
 
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