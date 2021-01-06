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«Разворота в обратную сторону уже не будет: слишком много произошло насилия и беззакония, мириться с этим уже никто не захочет»
Источник материала: Навiны
Когда происходит убийство, уголовное дело должно возбуждаться немедленно, но до сих пор не открыто ни одного производства.
Как рассказал
«Но, как мы видим, прошло уже больше трех месяцев, ни одного дела не возбудили. И вообще непонятно — что они [Следственный комитет, КГБ, Генпрокуратура] расследуют и как. Перед родственниками никто не отчитывается, им ничего не говорят», — отметил он.
Волчек уверен, что белорусское общество сильно поменялось за эти полгода.
«Разворота в обратную сторону уже не будет: слишком много произошло насилия и беззакония, мириться с этим уже никто не захочет. Борьба будет продолжена. Время старой элиты проходит. Все может закончиться весной или осенью, но вернуться назад уже точно не получится», — резюмировал правозащитник.
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«Разворота в обратную сторону уже не будет: слишком много произошло насилия и беззакония, мириться с этим уже никто не захочет»
Когда происходит убийство, уголовное дело должно возбуждаться немедленно, но до сих пор не открыто ни одного производства.
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