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Конфликт в Персидском заливе улажен. Для Катара снова открыты границы

06.01.2021 11:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Катара. Конфликт в Персидском заливе улажен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Саудовская Аравия, а также ОАЭ, Бахрейн и Египет сняли блокаду Катара.

Конфликт в Персидском заливе улажен. Для Катара снова открыты границы

Для этого эмирата стали открыты воздушные, сухопутные и морские границы со странами-участницами соглашения. Переговоры проходили при посредничестве США и Кувейта. При этом политологи считают, что Саудовская Аравия, желая скорее закончить блокаду Катара, пытается завоевать расположение избранного президента США Джо Байдена.

Конфликт в Персидском заливе улажен. Для Катара снова открыты границы

Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Люди в материале: Джо Байден

 
 
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Новости Катара. Конфликт в Персидском заливе улажен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Саудовская Аравия, а также ОАЭ, Бахрейн и Египет сняли блокаду...
 
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