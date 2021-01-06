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Конфликт в Персидском заливе улажен. Для Катара снова открыты границы
Источник материала: СТВ
Новости Катара. Конфликт в Персидском заливе улажен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Саудовская Аравия, а также ОАЭ, Бахрейн и Египет сняли блокаду Катара.
Для этого эмирата стали открыты воздушные, сухопутные и морские границы со странами-участницами соглашения. Переговоры проходили при посредничестве США и Кувейта. При этом политологи считают, что Саудовская Аравия, желая скорее закончить блокаду Катара, пытается завоевать расположение избранного президента США Джо Байдена.
Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.
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Новости Катара. Конфликт в Персидском заливе улажен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Саудовская Аравия, а также ОАЭ, Бахрейн и Египет сняли блокаду...
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