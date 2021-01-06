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В Докшицком районе Volvo упал с моста и загорелся. Погиб пассажир
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии в Докшицком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
38-летний пассажир, находившийся в салоне, погиб на месте аварии. Водителю же удалось выбраться из полыхающей машины. Известно, что он сбежал с места ДТП, но оперативно был найден и доставлен в больницу.
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Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии в Докшицком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ДТП произошло в...
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