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В Докшицком районе Volvo упал с моста и загорелся. Погиб пассажир

06.01.2021 11:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии в Докшицком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДТП произошло в ночь с 5 на 6 января. Водитель не справился с управлением, автомобиль упал с моста и загорелся.

В Докшицком районе Volvo упал с моста и загорелся. Погиб пассажир

38-летний пассажир, находившийся в салоне, погиб на месте аварии. Водителю же удалось выбраться из полыхающей машины. Известно, что он сбежал с места ДТП, но оперативно был найден и доставлен в больницу.

По информации следователей, накануне мужчины выпивали.

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Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии в Докшицком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ДТП произошло в...
 
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