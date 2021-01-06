В Докшицком районе Volvo упал с моста и загорелся. Погиб пассажир

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии в Докшицком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДТП произошло в ночь с 5 на 6 января. Водитель не справился с управлением, автомобиль упал с моста и загорелся.





38-летний пассажир, находившийся в салоне, погиб на месте аварии. Водителю же удалось выбраться из полыхающей машины. Известно, что он сбежал с места ДТП, но оперативно был найден и доставлен в больницу.