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Евгений Чичваркин: Всю белорусскую нацию можно причислить к лику святых

06.01.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Евгений Чичваркин: Всю белорусскую нацию можно причислить к лику святых

  • 6.01.2021, 10:39
  • 1,633
Евгений Чичваркин: Всю белорусскую нацию можно причислить к лику святых
Евгений Чичваркин

Российский предприниматель прокомментировал протесты в Беларуси.

Российский предприниматель и бывший совладелец Евросети Евгений Чичваркин рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что думает о протестах против режима диктатора Александра Лукашенко в Беларуси.

«То, что они делают, — за это причисляли к лику святых. Всю белорусскую нацию можно причислить к лику святых. Потому что они, по сути, за свои убеждения выступают ненасильственно», — считает Евгений Чичваркин.

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Российский предприниматель прокомментировал протесты в Беларуси.
 
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