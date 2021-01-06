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Евгений Чичваркин: Всю белорусскую нацию можно причислить к лику святых
Источник материала: Хартия'97
Евгений Чичваркин: Всю белорусскую нацию можно причислить к лику святых
Российский предприниматель прокомментировал протесты в Беларуси.
Российский предприниматель и бывший совладелец Евросети Евгений Чичваркин рассказал в
«То, что они делают, — за это причисляли к лику святых. Всю белорусскую нацию можно причислить к лику святых. Потому что они, по сути, за свои убеждения выступают ненасильственно», — считает Евгений Чичваркин.
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Российский предприниматель прокомментировал протесты в Беларуси.
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