Перевёрнутая страница

В своем предновогоднем выступлении гражданин Лукашенко поздравил белорусов с Новым годом, предложив сделать 2021-й годом "народного единства" и вместе «писать новую главу независимой Беларуси». Метафора интересная, говорящая, но по сути совсем не в пользу человека «с синими пальцами».

Дело в том, что народ «перевернул страницу» еще 9 августа 2020 года – четко и однозначно выразил свою волю.

Можно смело утверждать, что тогда же народ Беларуси начал «писать новую главу» в истории страны.





Вот только тогдашнюю власть и автора метафоры про страницу это категорически не устроило. Они яростно цепляются за старое, никакой новой главы реально писать не желают и блокируют переход к построению новой, цивилизованной Беларуси.





Таким образом, человек «с синими пальцами» – это де факто «перевернутая страница». Он этого очевидно не понял и категорически не хочет понимать, но это не так уж и важно. Важно чтобы народ это понимал.





А народ это понял, понял еще весной и однозначно выразил свое мнение в августе 2020-го. Да,

запредельное насилие со стороны уходящей власти притормозило юридическое оформление этого факта,

но изменить отношение к себе власть за счет насилия не может. Наоборот, подтверждает для людей правильность их выбора. Ведь не такая уж и радужная была эта «перевернутая страница».





Окончательный вердикт вынесет история, но уже сейчас можно сказать, что это была довольно мрачная страница в нашей истории, когда права граждан ущемлялись, законы не действовали – «иногда не до законов», страна пребывала в стагнации и деградировала.





И так было не только в прошлом году.

Оппоненты власти репрессировались на протяжении всего правления Лукашенко

по нарочито надуманным предлогам, экономической свободы в стране тоже не было, хотя тут «гайки» иногда немного и откручивались.





Да и многого, характерного для цивилизованных стран, у нас не было. И, может быть, главное –

это было время упущенных возможностей для страны.

Так что вовсе не зря народ решил перевернуть эту мрачную страницу своей истории.





Взять объявление года «годом национального единства». Идея сама по себе хорошая, но

не бывает единства между заключенным и тюремщиком.

Надо приводить всех к единому статусу – или тюремщиков сажать или политзаключенных выпускать.





Еще для этого надо бы

вернуть в семьи Тарайковского, Бондаренко и многих других.

Это очевидно невозможно, они мертвы. Но ведь даже и дел по фактам убийств нет.





Зато вполне возможно выпустить всех политзаключенных. Это был бы важный шаг к единству нации. Но это не сделано и вряд ли это будет сделано в ближайшее время. Ну разве что еще одного или двух «воскресенских» найдут. Так что

все эти призывы от уходящей, но не желающей уходить власти – просто лживая и циничная пропаганда, не более того.

Перелистать страницы назад – до 9 августа действительно невозможно. Единственный выход – перевернуть мрачную страницу и двигаться вперёд. Именно такой выбор белорусы и сделали.





Сделали в подавляющем большинстве, хотя и не все, к сожалению. Старое, отжившее, коррумпированное идти вперёд не желает, им и так хорошо, на этой «странице».





Но всё это ненадолго – особенно в исторической перспективе.

Страница тирании и беззакония уже перевернута, и открутить ход истории назад не получится.

Более того, чем активнее насилие, тем меньше шансов на то, что страна продолжит жить по-старому. Неприятие такой жизни от этого только усиливается.





А трудности только закаляют людей и формируют элиту нового типа, наперекор усилиям диктаторов.





Вон как после Второй мировой войны развивались Германия и Япония. В Беларуси эпоха диктатуры уже тоже на излёте, иммунитет к ней граждане получили, надеюсь; самое время работать над построением новой, демократической и высокоразвитой страны.





К слову, группа Людвига Эрхарда, «отца» послевоенного «немецкого чуда», начала работать еще в 1944 году, когда диктатор был еще жив, но всё уже было ясно. И ясно было, что придётся строить новую страну, практически с нуля.





Нечто подобное теперь осознали и белорусы. Новую «главу» старой власти уже не написать, чтобы она там не говорила. Её напишут другие люди – раньше или позже, но другие.