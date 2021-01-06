Некоторые попали в больницу. Что известно о беларусах, которых вчера жестко избили и задержали в собственных дворах

Источник материала: KYKY

Вчера поздно вечером в несколько дворов Минска приехали силовики. ОМОН и люди в штатском жестко задерживали людей в Новой Боровой, Уручье и микрорайоне «Запад», которые просто пили чай или общались с соседями.

На видео с камеры видеонаблюдения в Новой Боровой попала жуткая картина: силовик гонится за женщиной, мужчина пытается ее спасти и силовик, не говоря ни слова, бьёт его с ноги в живот, угрожая пистолетом.

«Сегодня вечером мы семьей вышли на прогулку. <…> Во дворе муж встретил знакомого, остановился поговорить, мы стояли рядом. Ребенок взял с собой фонарик, светил на игрушки или что-то такое. И тут я вижу ситуацию: бежит девушка, за ней бегут двое мужчин, это все выглядит как нападение, я кричу: «Вы что делаете? Вы кто такие? Что происходит?» Сын начинает прятаться под елкой. Мой муж этому человеку говорит, чтобы оставил девку, а тот, ни слова не говоря, достает пистолет — это все видит ребенок, — и бьет мужа ногой в живот.

У нас мысль, что это какие-то бандиты, они не представляются. Люди в каких-то цветных масках, спортивных костюмах. Кричат, чтобы мы катились оттуда. Куда? Мы здесь живем! Первая мысль — позвать на помощь. Но на призыв прибежали такие же и начали крутить моего мужа, бить. Я вцепилась в одного, у меня текут слезы, я говорю — вот наш сын, он все видит, что же вы делаете? А один из них хватает меня за горло — я думаю, это был какой-то прием, потому что у меня перехватило дыхание, может, артерию пережал, что ли, потому что подкосились ноги, — я отпустила руки. Мужа утянули», — позже «Нашей Ниве» рассказала жена задержанного.

Что стало с задержанными

По данным правозащитного центра «Весна», к 2 часам ночи в Минске во дворах задержали не меньше 20 человек. Эту информацию подтвердили и в телеграм-канале @spiski_okrestina — где также опубликовали не меньше 20 фамилий.

Однако утром в ГУВД Мингорисполкома озвучили другие данные: официальный представитель Наталья Ганусевич сообщила, что в минских дворах вечером было задержано «более» 10 человек. За что? За участие в несанкционированных мероприятиях.

Благодаря волонтерам известно , что никого из задержанных вчера не отпустили. Как минимум двоих госпитализировали в 5-ю больницу Минска. Не меньше 13 человек уже отправили на Окрестина.

Утром у некоторых начались суды. Уже известно , что одного из задержанных признали виновным в нарушении ч.1 ст.23.34 и дали штраф в 25 базовых (725 рублей).