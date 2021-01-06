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Машину Дональда Трампа выставили на аукцион

06.01.2021 11:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв – Sputnik. Аукционный дом Mecum Auctions выставил на продажу автомобиль, который раньше принадлежал президенту США Дональду Трампу, передает Sputnik.

© Sputnik
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Сообщается, что это Ferrari F430. За все время автомобиль проехал 11 тысяч километров. У машины бежевый кожаный салон и 4,3-литровый двигатель V-8 из легкого сплава. Начальная ее стоимость – 400-500 тысяч долларов.

На сайте аукционного дома также говорится, что вместе с машиной покупателю достанется копия документов, на который поставлена личная подпись Дональда Трампа.

Что известно о Ferrari F430?

Впервые эта модель была представлена на Парижском автосалоне в 2004 году. Выпускалась вплоть до 2009-го.

Это спортивный двухместный автомобиль. До 100 км/ч способен разогнаться за 4,3 секунды, максимальная скорость – 315 км/ч.

Кстати, это не первый спортивный автомобиль Дональда Трампа, который выставляется на продажу. До этого бизнесмен передал новым владельцам редкий родстер Lamborghini Diablo Roadster VT. Спорткар был покрашен в уникальный синий цвет специально по заказу Трампа.

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Теги: Минск
 
 
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Спортивный автомобиль готовы продать за 400-500 тысяч долларов, в документах на машину будет стоять подпись президента США.
 
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