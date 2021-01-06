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В Беларуси избирают делегатов к всенародному собранию

06.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси готовятся к Всебелорусскому народному собранию. Делегатов на этот масштабный форум сейчас избирают общественные объединения и организации.

«Это люди, которые сегодня принимают самое активное участие в ветеранском движении, работают волонтерами, помощниками для ветеранов, которые в силу недугов не могут решать свои проблемы», – отметил председатель Белорусского общественного объединения ветеранов Иван Гордейчик.

Республиканский Совет ветеранов представит 72 человека. Это представители всех регионов Беларуси. Профсоюзы также выдвигают своих кандидатов для участия в народном форуме. Так, претендентов определили промышленники. На Всебелорусском народном собрании они смогут презентовать свои идеи и предложения по развитию сферы.

«Конечно же, волнуют вопросы занятости, заработной платы работников. С этими вопросами я и планирую участвовать в этом высоком собрании», – сказал председатель первичной профсоюзной организации ОАО «МАЗ» Валерий Курсевич.

Всебелорусское народное собрание состоится в феврале. Ожидается, что делегатами станут 2700 человек, представители шести областей и столицы.



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Всебелорусское народное собрание состоится в феврале. Ожидается, что делегатами станут 2700 человек, представители шести областей и столицы.
 
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