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Аналитик: iPhone 12 mini разочаровал Apple низкими продажами
Источник материала: Onliner
Аналитическая компания Consumer Intelligence Research Partners (CIRP)
На семейство iPhone 12 пришлось 76% продаж всех iPhone в октябре — ноябре. Самым популярным оказался 6,1-дюймовый
А вот 5,4-дюймовый iPhone 12 mini получил долю лишь в 6%. Это чуть больше, чем у
По мнению аналитиков, все дело в цене. Модель mini начинается с $699, в то время как iPhone 12 продается за $599, а XR — и вовсе за $499. Версия iPhone SE начинается с $399. Это привело к тому, что люди предпочли более крупные диагонали XR и 11 (у обоих смартфонов экран на 6,1 дюйма) при меньшей цене мощному железу iPhone 12 mini.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A12 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2942 мАч, 1 SIM
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