Аналитик: iPhone 12 mini разочаровал Apple низкими продажами

Источник материала: Onliner

Аналитическая компания Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) сообщила о последних успехах iPhone на рынке США. По информации специалистов, новая линейка показывает себя хорошо, за исключением самой маленькой модели — iPhone 12 mini .

На семейство iPhone 12 пришлось 76% продаж всех iPhone в октябре — ноябре. Самым популярным оказался 6,1-дюймовый iPhone 12 — доля составила 27%. Следом идут iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max , у обоих моделей примерно по 20%.

А вот 5,4-дюймовый iPhone 12 mini получил долю лишь в 6%. Это чуть больше, чем у iPhone 11 и даже iPhone XR 2018 года. У нового iPhone SE, вышедшего в прошлом году, тоже сопоставимые показатели с iPhone 12 mini.

По мнению аналитиков, все дело в цене. Модель mini начинается с $699, в то время как iPhone 12 продается за $599, а XR — и вовсе за $499. Версия iPhone SE начинается с $399. Это привело к тому, что люди предпочли более крупные диагонали XR и 11 (у обоих смартфонов экран на 6,1 дюйма) при меньшей цене мощному железу iPhone 12 mini.