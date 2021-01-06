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Правозащитники обратились в прокуратуру по факту пыток Николая Дедка и получили отказ
Источник материала: Onliner
Двенадцатого ноября на сайте МВД
«Четвертого января правозащитники получили ответ из Прокуратуры города Минска за подписью начальника отдела по надзору за исполнением законодательства управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Минску Андрея Корабельникова», —
«Прокурорский работник, ссылаясь на отсутствие доверенности от Николая Дедка, отказался проводить какую-либо проверку по информации об угрозе жизни политзаключенному, опубликованной в СМИ и Telegram-каналах», — указано на сайте организации.
«Нужно отметить, что в соответствии со ст. 171 УПК информация в СМИ может служить поводом к возбуждению уголовного дела. Как минимум по информации в СМИ необходимо было провести прокурорскую проверку с посещением и опросом самого Николая», — говорится в заявлении правозащитников.
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