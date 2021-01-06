Правозащитники обратились в прокуратуру по факту пыток Николая Дедка и получили отказ

Источник материала: Onliner

Двенадцатого ноября на сайте МВД появилось видео с задержанным анархистом Николаем Дедком, на нем он выглядел плохо. Шесть правозащитных организаций Беларуси написали заявление в прокуратуру, требуя провести проверку по информации об обстоятельствах угрозы жизни и здоровью политического заключенного Николая Дедка и обеспечить безопасность его жизни и здоровья. Ответ пришел вчера.

«Четвертого января правозащитники получили ответ из Прокуратуры города Минска за подписью начальника отдела по надзору за исполнением законодательства управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Минску Андрея Корабельникова», — сообщает РОО «Правовая инициатива».

«Прокурорский работник, ссылаясь на отсутствие доверенности от Николая Дедка, отказался проводить какую-либо проверку по информации об угрозе жизни политзаключенному, опубликованной в СМИ и Telegram-каналах», — указано на сайте организации.





«Нужно отметить, что в соответствии со ст. 171 УПК информация в СМИ может служить поводом к возбуждению уголовного дела. Как минимум по информации в СМИ необходимо было провести прокурорскую проверку с посещением и опросом самого Николая», — говорится в заявлении правозащитников.