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Всего за 200 дней парень превратил старый школьный автобус в уютный «автозак» для жизни

06.01.2021 11:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Бывший ветеран береговой охраны США придумал себе полезное занятие во время пандемии. Он купил старый школьный автобус и занялся его трансформацией в мобильный дом. Спустя 200 дней он стал его постоянным жильем.

Школьный автобус Blue Bird был выпущен в 1999 году. В мае 2020-го его прежний владелец решил продать машину, а новым владельцем стал Крэг Гордниер из Массачусетса. После того как парень, раньше служивший в американской береговой охране, перегнал покупку из Южной Дакоты на родину, он начал процесс его трансформации в свой новый дом. Сперва он увеличил высоту салона и перекрасил кузов, отчего автобус стал слегка напоминать столь привычный в последние месяцы белорусам автозак. Далее настала очередь интерьера. Весь процесс хозяин фиксировал в своем Instagram.

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Бывший ветеран береговой охраны США придумал себе полезное занятие во время пандемии. Он купил старый школьный автобус и занялся его трансформацией в мобильный...
 
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