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«Можно строить фермы и клепать валюту». Лукашенко поддержал майнинг биткоина
Источник материала: Onliner
Вчера при посещении «Горизонта» Александра Лукашенко спросили об активном переходе на электроэнергию. Он, отвечая на вопрос, напомнил о развитии сети станций зарядки электрокаров и заодно упомянул майнинг биткоинов. По его словам, отчасти на это и пригодится электроэнергия от атомной станции. Прозвучало это в выпуске телеканала
— Вот говорили, знаете, хотим построить фермы и майнинг развивать биткоинов. Но надо чтобы дешевая была электроэнергия. Но при шести тысячах (долларов) цены за биткоин — плохо было. А сейчас же 33 тысячи. Правда, за последние сутки на 10% упал. Но все равно больше 30 тысяч. Так при любой электроэнергии можно строить фермы, как они их называют, и клепать эту валюту. Так что это уже вопрос решенный и электричеству быть.
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Вчера при посещении «Горизонта» Александра Лукашенко спросили об активном переходе на электроэнергию. Он, отвечая на вопрос, напомнил о развитии сети станций...
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