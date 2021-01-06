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«Можно строить фермы и клепать валюту». Лукашенко поддержал майнинг биткоина

06.01.2021 11:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера при посещении «Горизонта» Александра Лукашенко спросили об активном переходе на электроэнергию. Он, отвечая на вопрос, напомнил о развитии сети станций зарядки электрокаров и заодно упомянул майнинг биткоинов. По его словам, отчасти на это и пригодится электроэнергия от атомной станции. Прозвучало это в выпуске телеканала «СТВ»

— Вот говорили, знаете, хотим построить фермы и майнинг развивать биткоинов. Но надо чтобы дешевая была электроэнергия. Но при шести тысячах (долларов) цены за биткоин — плохо было. А сейчас же 33 тысячи. Правда, за последние сутки на 10% упал. Но все равно больше 30 тысяч. Так при любой электроэнергии можно строить фермы, как они их называют, и клепать эту валюту. Так что это уже вопрос решенный и электричеству быть.

 
 
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Вчера при посещении «Горизонта» Александра Лукашенко спросили об активном переходе на электроэнергию. Он, отвечая на вопрос, напомнил о развитии сети станций...
 
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