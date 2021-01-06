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Более шести тысяч христиан требуют восстановить законность в Беларуси

06.01.2021 11:39 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Верующие всех конфессий из разных уголков Беларуси обратились к представителям госорганов с требованиями остановить насилие, восстановить законность и провести новые президентские выборы в Беларуси.

Христиане подписались под открытым письмом. Среди них 96 священников разных конфессий, а также более 320 различных церковных служителей. Сбор подписей продолжается.

«Сознательное искажение информации о результатах голосования на президентских выборах 9 августа 2020 года, лжесвидетельства в судах, дезинформация в СМИ, заведомо неправосудные решения — это не только нарушение законов Республики Беларусь, но и тяжкий грех. Не лги, не произноси ложного свидетельства — это Божья заповедь», – пишут авторы обращения.

 
 
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Верующие всех конфессий из разных уголков Беларуси обратились к представителям госорганов с требованиями остановить насилие, восстановить законность и провести...
 
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