|
Более шести тысяч христиан требуют восстановить законность в Беларуси
06.01.2021 11:39 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Верующие всех конфессий из разных уголков Беларуси обратились к представителям госорганов с требованиями остановить насилие, восстановить законность и провести новые президентские выборы в Беларуси.
Христиане подписались под
«Сознательное искажение информации о результатах голосования на президентских выборах 9 августа 2020 года, лжесвидетельства в судах, дезинформация в СМИ, заведомо неправосудные решения — это не только нарушение законов Республики Беларусь, но и тяжкий грех. Не лги, не произноси ложного свидетельства — это Божья заповедь», – пишут авторы обращения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Верующие всех конфессий из разных уголков Беларуси обратились к представителям госорганов с требованиями остановить насилие, восстановить законность и провести...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)