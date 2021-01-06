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Лайфхаки утренней чашки. Шесть правил полезного кофе

06.01.2021 11:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кофе содержит кофеин, теофиллин и теобромин, эфирные масла, антиоксиданты, которые способствуют профилактике сердечно-сосудистых и даже некоторых онкологических заболеваний. Он бодрит, улучшает настроение, повышает физическую выносливость и тонус сосудов, стимулирует умственную деятельность. Чтобы получить максимальную пользу и не столкнуться с побочными эффектами этого напитка, стоит соблюдать простые правила. О них «АиФ» напомнила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Наталья Денисова.


Фото: pixabay.com
  • Старайтесь выпивать не больше 3−4 чашек кофе в день. Кофеин — это алкалоид, который стимулирует сердечную деятельность, повышает тонус сосудов, активирует симпатическую нервную систему и этим тонизирует весь организм. Но если выпивать его слишком много — больше 3−4 чашек в день, то возможны проблемы. Например, учащение сердцебиения, состояние тревоги, волнения, бессонница или другие нарушения со стороны нервной системы. Особенно такое состояние перевозбуждения опасно для пожилых людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно связанными с повышенным артериальным давлением, риском возникновения сердечных аритмий, сердцебиений, а также имеющих заболевания щитовидной железы. В этих случаях кофеинсодержащие напитки желательно ограничивать — пить немного и не очень крепкие. Также кофе не стоит давать детям до 3 лет. В более старшем возрасте дети могут употреблять кофеинсодержащие напитки (чай и кофе) в небольшом количестве и не очень крепкие.
  • Желательно употреблять кофе в первой половине дня. Поскольку кофеин и крепкий чай обладает стимулирующим действием на нервную систему, то употребление их в вечернее время может привести к повышенной возбудимости и нарушениям сна. Также могут появиться неприятные ощущения со стороны сердца, например, сердцебиение, которое также мешает спокойному засыпанию. 
  • Не заменяйте чашкой кофе завтрак. Пить кофе натощак, вместо завтрака, не рекомендуется. Крепкий кофе, особенно эспрессо, обладает раздражающим действием на слизистую желудочно-кишечного тракта из-за того, что в нем очень много эфирных масел. Поэтому после употребления кофе на голодный желудок у людей с гастритами, язвами (а таких немало) могут возникать боли, изжога, отрыжка, другие неприятные симптомы. Поэтому им рекомендуется пить кофе и чай с молоком. Молоко немного смягчает раздражающее действие на слизистую оболочку. В период обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта эти напитки вообще противопоказаны.
  • Крепкий кофе лучше запивать водой. Кофеин хорошо стимулирует кровоток, в том числе через почки, поэтому обладает мочегонным действием и выводит достаточно большое количество жидкости. Есть популярное мнение, что гипертоникам нельзя пить кофе, потому что он повышает давление. Это не совсем так. Первой реакцией после чашки кофе будет сужение сосудов и небольшой скачок давления. Но потом включается мочегонный эффект, и организм начинает избавляться от лишней воды, давление снижается. Поэтому если нет индивидуальной очень выраженной негативной реакции, то кофе гипертоникам в разумных количествах не противопоказан. И даже может быть полезен тем, кто страдает отеками. Кофе как раз дает возможность избавиться от лишней жидкости. С другой стороны, если выпивать очень много кофе и больше ничего, это может привести даже к обезвоживанию. Поэтому крепкий кофе, к примеру эспрессо, рекомендуется запивать водой. В хороших кофейнях обычно подают чашечку эспрессо и стакан воды. Именно для того, чтобы компенсировать потерю воды в организме.
  • Используйте полезные добавки. В кофе можно добавлять любые специи, которые вам нравятся. Например, корица содержит много антиоксидантов, стимулирует обменные процессы в организме. Кроме того, сама корица имеет сладковатый привкус, поэтому способна немного сгладить горечь напитка, и можно обойтись без добавления сахара. Избыток сахара в рационе — всегда плохо. Нравится вкус гвоздики? Добавляйте. В ней тоже есть антиоксиданты, эфирные масла. Кто-то добавляет острый молотый перец в кофе — всё индивидуально.
  • Следите за калорийностью. Сам по себе кофе практически не имеет калорий. Например, обычный эспрессо или американо без сахара и молока — это почти ноль калорий. Стоит добавить сливки, сироп или сахар, и картина сразу меняется. Скажем, в чашке капуччино — 200−300 килокалорий, потому что в такой напиток добавляют жирные сливки, чтобы они взбились в пену. Если следите за весом, пить такой кофе часто не стоит.

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Кофе содержит кофеин, теофиллин и теобромин, эфирные масла, антиоксиданты, которые способствуют профилактике сердечно-сосудистых и даже некоторых онкологических...
 
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