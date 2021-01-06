Лайфхаки утренней чашки. Шесть правил полезного кофе

Источник материала: Tut.by

Кофе содержит кофеин, теофиллин и теобромин, эфирные масла, антиоксиданты, которые способствуют профилактике сердечно-сосудистых и даже некоторых онкологических заболеваний. Он бодрит, улучшает настроение, повышает физическую выносливость и тонус сосудов, стимулирует умственную деятельность. Чтобы получить максимальную пользу и не столкнуться с побочными эффектами этого напитка, стоит соблюдать простые правила. О них « АиФ » напомнила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Наталья Денисова.



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Старайтесь выпивать не больше 3−4 чашек кофе в день. Кофеин — это алкалоид, который стимулирует сердечную деятельность, повышает тонус сосудов, активирует симпатическую нервную систему и этим тонизирует весь организм. Но если выпивать его слишком много — больше 3−4 чашек в день, то возможны проблемы. Например, учащение сердцебиения, состояние тревоги, волнения, бессонница или другие нарушения со стороны нервной системы. Особенно такое состояние перевозбуждения опасно для пожилых людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно связанными с повышенным артериальным давлением, риском возникновения сердечных аритмий, сердцебиений, а также имеющих заболевания щитовидной железы. В этих случаях кофеинсодержащие напитки желательно ограничивать — пить немного и не очень крепкие. Также кофе не стоит давать детям до 3 лет. В более старшем возрасте дети могут употреблять кофеинсодержащие напитки (чай и кофе) в небольшом количестве и не очень крепкие.

Кофеин — это алкалоид, который стимулирует сердечную деятельность, повышает тонус сосудов, активирует симпатическую нервную систему и этим тонизирует весь организм. Но если выпивать его слишком много — больше 3−4 чашек в день, то возможны проблемы. Например, учащение сердцебиения, состояние тревоги, волнения, бессонница или другие нарушения со стороны нервной системы. Особенно такое состояние перевозбуждения опасно для пожилых людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно связанными с повышенным артериальным давлением, риском возникновения сердечных аритмий, сердцебиений, а также имеющих заболевания щитовидной железы. В этих случаях кофеинсодержащие напитки желательно ограничивать — пить немного и не очень крепкие. Также кофе не стоит давать детям до 3 лет. В более старшем возрасте дети могут употреблять кофеинсодержащие напитки (чай и кофе) в небольшом количестве и не очень крепкие. Желательно употреблять кофе в первой половине дня. Поскольку кофеин и крепкий чай обладает стимулирующим действием на нервную систему, то употребление их в вечернее время может привести к повышенной возбудимости и нарушениям сна. Также могут появиться неприятные ощущения со стороны сердца, например, сердцебиение, которое также мешает спокойному засыпанию.

Поскольку кофеин и крепкий чай обладает стимулирующим действием на нервную систему, то употребление их в вечернее время может привести к повышенной возбудимости и нарушениям сна. Также могут появиться неприятные ощущения со стороны сердца, например, сердцебиение, которое также мешает спокойному засыпанию. Не заменяйте чашкой кофе завтрак. Пить кофе натощак, вместо завтрака, не рекомендуется. Крепкий кофе, особенно эспрессо, обладает раздражающим действием на слизистую желудочно-кишечного тракта из-за того, что в нем очень много эфирных масел. Поэтому после употребления кофе на голодный желудок у людей с гастритами, язвами (а таких немало) могут возникать боли, изжога, отрыжка, другие неприятные симптомы. Поэтому им рекомендуется пить кофе и чай с молоком. Молоко немного смягчает раздражающее действие на слизистую оболочку. В период обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта эти напитки вообще противопоказаны.

Пить кофе натощак, вместо завтрака, не рекомендуется. Крепкий кофе, особенно эспрессо, обладает раздражающим действием на слизистую желудочно-кишечного тракта из-за того, что в нем очень много эфирных масел. Поэтому после употребления кофе на голодный желудок у людей с гастритами, язвами (а таких немало) могут возникать боли, изжога, отрыжка, другие неприятные симптомы. Поэтому им рекомендуется пить кофе и чай с молоком. Молоко немного смягчает раздражающее действие на слизистую оболочку. В период обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта эти напитки вообще противопоказаны. Крепкий кофе лучше запивать водой. Кофеин хорошо стимулирует кровоток, в том числе через почки, поэтому обладает мочегонным действием и выводит достаточно большое количество жидкости. Есть популярное мнение, что гипертоникам нельзя пить кофе, потому что он повышает давление. Это не совсем так. Первой реакцией после чашки кофе будет сужение сосудов и небольшой скачок давления. Но потом включается мочегонный эффект, и организм начинает избавляться от лишней воды, давление снижается. Поэтому если нет индивидуальной очень выраженной негативной реакции, то кофе гипертоникам в разумных количествах не противопоказан. И даже может быть полезен тем, кто страдает отеками. Кофе как раз дает возможность избавиться от лишней жидкости. С другой стороны, если выпивать очень много кофе и больше ничего, это может привести даже к обезвоживанию. Поэтому крепкий кофе, к примеру эспрессо, рекомендуется запивать водой. В хороших кофейнях обычно подают чашечку эспрессо и стакан воды. Именно для того, чтобы компенсировать потерю воды в организме.

Кофеин хорошо стимулирует кровоток, в том числе через почки, поэтому обладает мочегонным действием и выводит достаточно большое количество жидкости. Есть популярное мнение, что гипертоникам нельзя пить кофе, потому что он повышает давление. Это не совсем так. Первой реакцией после чашки кофе будет сужение сосудов и небольшой скачок давления. Но потом включается мочегонный эффект, и организм начинает избавляться от лишней воды, давление снижается. Поэтому если нет индивидуальной очень выраженной негативной реакции, то кофе гипертоникам в разумных количествах не противопоказан. И даже может быть полезен тем, кто страдает отеками. Кофе как раз дает возможность избавиться от лишней жидкости. С другой стороны, если выпивать очень много кофе и больше ничего, это может привести даже к обезвоживанию. Поэтому крепкий кофе, к примеру эспрессо, рекомендуется запивать водой. В хороших кофейнях обычно подают чашечку эспрессо и стакан воды. Именно для того, чтобы компенсировать потерю воды в организме. Используйте полезные добавки. В кофе можно добавлять любые специи, которые вам нравятся. Например, корица содержит много антиоксидантов, стимулирует обменные процессы в организме. Кроме того, сама корица имеет сладковатый привкус, поэтому способна немного сгладить горечь напитка, и можно обойтись без добавления сахара. Избыток сахара в рационе — всегда плохо. Нравится вкус гвоздики? Добавляйте. В ней тоже есть антиоксиданты, эфирные масла. Кто-то добавляет острый молотый перец в кофе — всё индивидуально.

В кофе можно добавлять любые специи, которые вам нравятся. Например, корица содержит много антиоксидантов, стимулирует обменные процессы в организме. Кроме того, сама корица имеет сладковатый привкус, поэтому способна немного сгладить горечь напитка, и можно обойтись без добавления сахара. Избыток сахара в рационе — всегда плохо. Нравится вкус гвоздики? Добавляйте. В ней тоже есть антиоксиданты, эфирные масла. Кто-то добавляет острый молотый перец в кофе — всё индивидуально. Следите за калорийностью. Сам по себе кофе практически не имеет калорий. Например, обычный эспрессо или американо без сахара и молока — это почти ноль калорий. Стоит добавить сливки, сироп или сахар, и картина сразу меняется. Скажем, в чашке капуччино — 200−300 килокалорий, потому что в такой напиток добавляют жирные сливки, чтобы они взбились в пену. Если следите за весом, пить такой кофе часто не стоит.