Мошенники украли с карточек белорусов больше 200 тысяч рублей. Рассказываем, где они узнавали данные

Источник материала: Tut.by

Главное следственное управление завершило расследование дела о хищении денег с банковских карт, сообщает Следственный комитет. В одно производство было объединено более 300 уголовных дел, возбужденных с 2017 по 2020 годы. Как показало следствие, в хищениях принимали участие шестеро граждан Украины, общая сумма ущерба по более чем 630 эпизодам превысила 200 тысяч рублей, а действовали они в социальной сети «ВКонтакте».



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Как удалось выяснить следователям, мошенники действовали по одной схеме: они покупали на нелегальных форумах логины и пароли пользователей «ВКонтакте», а потом от их лица переписывались с друзьями и знакомыми. В ходе разговора мошенники выманивали у собеседников данные их банковских карточек: номер, срок действия, CVC-коды.

— Как правило, предлоги получения данных карт были схожи — якобы для срочного перевода денег на карт-счет потерпевшего и последующего обналичивания, обещая при этом денежное вознаграждение. В ряде эпизодов подозреваемые совершали преступления путем использования реквизитов доступа к учетным записям и личным кабинетам клиентов банковских учреждений, а также в приложениях v-banking и I-banking, — комментируют в Следственном комитете.



Фото: Следственный комитет



Фото: Следственный комитет

В СК отмечают, что жертвы нередко не сомневались в том, что действительно общаются со знакомыми, а потому такие просьбы не вызывали у них подозрений. Был даже такой случай: мошенник в ходе разговора с очередной жертвой мошенника «выбросило» из чужого аккаунта, и он не смог залогиниться в него снова. Поэтому он написал потерпевшей с собственного аккаунта, убедил ее в том, что та продолжает переписку со своей подругой, и в итоге смог получить необходимые данные и украсть деньги с карты.



Фото: Следственный комитет

Помимо этого мошенники, получавшие доступ к чужим аккаунтам, не гнушались и другими способами получать деньги. Например, в переписке одной из девушек мошенники нашли личные фотографии и шантажировали ее тем, что распространят их в интернете, если она не перечислит им деньги.

Мошенникам долго удавалось скрываться благодаря тому, что их счета в платежных системах были зарегистрированы на подставных лиц, а также держали в тайне свое реальное местоположение. Вычислить их удалось в том числе благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами Украины. Как показало следствие, в хищениях принимали участие шестеро граждан Украины, общая сумма ущерба по более чем 630 эпизодам превысила 200 тысяч рублей. Деньги они тратили на развлечения, азартные игры и алкоголь. Их признали подозреваемыми по уголовному дело по ч. 2 ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 208 (Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 209 (Мошенничество, совершенное группой лиц) и ч. 4 ст. 212 (Хищение имущества, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) УК. Материалы дела будут переданы украинской стороне для осуществления уголовного преследования подозреваемых.