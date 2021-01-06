Работники заводов судятся из-за увольнений. Какие решения выносят суды

Источник материала: Tut.by

В конце прошлого года работники разных заводов, уволенные после участия в различных акциях протеста и забастовках и не согласные со своими увольнениями, начали подавать иски в суды на бывших нанимателей. В некоторых случаях заседания уже состоялись. В основном работникам отказывают в исках, а в некоторых случаях наниматели предлагают пойти на мировое соглашение и, например, исправить запись об увольнении в трудовой и даже выплатить небольшую компенсацию. Но такие условия устраивают не всех. FINANCE.TUT.BY пообщался с некоторыми из тех, чьи судебные заседания уже прошли, о том, какого результата они добились и что будут делать дальше.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Вместо увольнения по статье в трудовой будет увольнение по соглашению сторон»

Бывшая работница МЭТЗ им. Козлова и представитель независимого профсоюза Янина Малаш рассказывает, что 16 человек подали в суд иски из-за незаконного, по их мнению, увольнения после сентябрьских и октябрьских протестов. Двоих из них, включая саму Янину, уволили из-за прогулов, остальных — из-за причинения материального ущерба предприятию в размере трех и более среднемесячных зарплат из-за забастовки 26 октября. Со своим увольнением работники не согласны и подали иски в суд. В них требовали восстановления на работе, компенсацию за время вынужденного прогула и материальный ущерб — 1000 рублей.

Суд Октябрьского района Минска Янине в иске отказал.

— У меня было два предварительных заседания, потом — еще одно заседание, на котором прокурор высказалась о том, что считает необходимым в иске отказать. Через день я приехала в суд с утра, чтобы услышать решение судьи, — рассказывает Янина. — Меня уволили за два прогула: я отсутствовала на работе полчаса 16 сентября и полчаса 7 октября, но во втором случае я обосновывала свой отказ от работы нарушением условий труда, писала об этом заявление. Суд наши доказательства во внимание не принимал. Например, фотографии из нового отремонтированного корпуса, которые предоставил завод, рассмотрел, а фотографии, которые принесла я, просто приобщили к делу. Могу сказать, что у тех, чьи иски уже рассматривали, все происходило примерно одинаково.

Вместе с тем предприятие предложило уволенным работникам заключить мировое соглашение. На это согласились пять человек.

— Условие мирового соглашения, которое мог предложить работодатель, заключалось в том, что он в день обращения работника меняет ему запись об увольнении в трудовой книжке. Вместо увольнения по статье должно быть увольнение по соглашению сторон. Также наниматель отказывается от материальных претензий, которые ранее предъявлял работнику. В свою очередь работники тоже отказываются от материальных претензий в адрес работодателя. Вроде как адвокат поработал над этим мировым соглашением, чтобы застраховать работников, но я, если честно, не представляю, как в таких условиях можно кого-то от чего-то застраховать, — объясняет Янина. — Конечно, для тех, кто устал бороться, мировое соглашение — выход. Некоторые люди не видят себя ни в какой другой специальности, не верят, что смогут найти по ней другую работу. Возможно, работодатель подразумевает этим мировым соглашением, что через месяцок-другой снова заберет этих работников к себе. Все-таки они высококвалифицированные специалисты, а условия труда - тяжелые, опасные для здоровья, и далеко не все люди «с улицы» готовы на них соглашаться.

Остальные работники, которые не пошли на мировое соглашение с заводом, планируют добиваться своего дальше.

— Обратимся в городской суд, а если понадобится, то и в суды более высоких инстанций. Я ничего особенного в этом не вижу и для себя четко знала, что на это пойду. Буду изучать нашу судебную систему, — смеется Янина.

«Заплатят по 100 рублей за возмещение морального вреда»

Бывший работник БелОМО Сергей рассказывает, что увольнения на предприятии начались после дня общенациональной забастовки 26 октября.

— В обед мы хотели встретиться с профсоюзом (речь идет о провластном профсоюзе "Белпрофмаш". — Прим. ред.), обсудить наши дела. Но в обед у председателя профкома не получалось, поэтому мы собрались в 14 часов. Это, собственно, ответ на вопрос, почему мы участвовали в собрании в рабочее время, — поясняет собеседник. — На собрании было где-то 70−75 человек. Обсудив все, мы вернулись на работу, а часть людей, человек 20, вечером после работы еще вышли в центр города, чтобы принять участие в акциях протеста. Но оказалось, что там уже никого нет, всех разогнали.

28 октября, продолжает Сергей, на заводе собрали руководителей, чьи подчиненные участвовали в той встрече. Сам он тоже там присутствовал, потому что «и руководитель, и участник». Там сказали, что участники должны написать объяснительные о том, почему отсутствовали на рабочем месте, а их руководители — «обосновать, нужны ли нам такие работники». Сам Сергей вспоминает, что поначалу о каких-то репрессиях речи не шло. Например, с участниками встречи 26 октября позже встретился директор и обсудил проблемные вопросы, а ему самому даже обещали повысить личную надбавку после заключения нового контракта. Однако еще через несколько дней вышестоящее руководство предложило Сергею написать заявление на увольнение по соглашению сторон.

— Иначе я якобы буду разговаривать совсем в другом месте и с другими людьми, — поясняет Сергей. — Я сразу сказал, что увольняться не собираюсь: у меня много работы, я ее люблю. Тогда меня уволили по статье. Нашли, что где-то в январе ко мне, как и к другим начальникам завода, были замечания по поводу всяких «фантиков», что документация не так ведется. А из-за всех этих событий в октябре дали выговор. Получается, это уже систематические нарушения, за них меня и уволили.

По словам Сергея, многие из тех работников, кому предложили увольнение по соглашению сторон, на это согласились. Он и еще один коллега, уволенные по статье, пошли в суд.

— А как я буду с таким соглашаться? Вот так меня взяли и выкинули после стольких лет работы, — недоумевает Сергей. — Мы хотели восстановления на работе, компенсации за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. В итоге в суде наш иск не приняли. Но поскольку мы состояли в профсоюзе, а профсоюз обязаны были уведомить о нашем увольнении за две недели, то из-за ненадлежащего уведомления сроки нашего увольнения сдвинули на две недели. За эти две недели нам заплатят из расчета по средней зарплате плюс еще по 100 рублей за возмещение морального вреда из-за этого нарушения и по 150 рублей в качестве частичной компенсации оплаты адвоката. В общей сумме у меня вышло 716 рублей. Я, конечно, таким решением суда недоволен. Уже запросил мотивировочную часть и думаю подавать иск в вышестоящий суд.