Москва может вернуться к теме военной базы в Беларуси и успешно решить вопрос

Хронические экономические трудности Беларуси и санкции Запада против ее властей делают Россию безальтернативным поставщиком вооружений для белорусской армии. Что усугубляет военно-стратегическую и геополитическую зависимость Минска от Москвы.



Фото с сайта rusdialog.ru носит иллюстративный характер

2020 год трудно назвать сколь-нибудь значимой вехой в техническом переоснащении белорусской армии. По сравнению с 2019-м, когда в войска поступило порядка 520 новых либо модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники (в том числе самолеты Як-130 и Су-30СМ), 2020-й оказался значительно слабее. Поставки нового оружия можно перечислить по пальцам.

Так, 6 мая в соответствии с контрактом между Министерством обороны Беларуси и корпорацией «Уралвагонзавод» в вооруженные силы Беларуси поступила очередная партия модернизированных танков Т-72Б3 — пять единиц. Первая партия из четырех Т-72Б3 была передана в войска 2 июня 2017 года. Вторая, из десяти таких машин — 22 ноября 2018 года.

30 ноября новые образцы техники связи белорусского производства (в том числе радиорелейные станции «Сосна-2» и «Цитрус») были переданы 74-му отдельному полку связи Западного оперативного командования (ЗОК). Это оборудование позволяет построить опорную сеть связи на всей территории в зоне ответственности ЗОК.

18 декабря в районе Барановичей на боевое дежурство по охране воздушного пространства страны заступил новый трехкоординатный трассовый радиолокационный комплекс (ТРЛК) S-диапазона «Сопка-2». ТРЛК российского производства, как сообщается, позволяет в любых метеоусловиях уверенно обнаруживать летательные аппараты в радиусе 450 км, обобщать и анализировать информацию о воздушной обстановке.

Похоже, власти готовятся к гибридной войне

Есть все основания полагать, что темпы перевооружения белорусской армии замедляются из-за серьезных экономических трудностей, которые испытывает в последние годы страна. Ее руководству приходится постоянно выбирать между затратами на переоснащение вооруженных сил и вложениями в поддержание социальной стабильности. И оборонные нужды не всегда оказываются в приоритете.

Вместе с тем внутриполитический кризис, вероятно, заставляет обращать особое внимание на закупку некоторых видов военной техники.

23 ноября министр обороны Виктор Хренин в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что в 2021 году для вооруженных сил страны, при том что продолжатся поставки из России истребителей Су-30СМ, там же будет закуплена первая партия из четырех вертолетов Ми-35М.

Несколько раньше представители военного ведомства сообщили о заказе двух батальонных комплектов российских бронетранспортеров БТР-82А. Насколько можно понять, речь идет о контрактах, заключенных 24 августа в рамках форума «Армия-2020», который проходил в Подмосковье.

По мнению некоторых наблюдателей, совсем не случайно то, что эти контракты были заключены вскоре после начала в Беларуси массовых протестов против официальных результатов президентских выборов. Вероятно, власти расценили эти волнения как пролог гибридной войны и решили усилить новым вооружением силы специальных операций, которым отводится ведущая роль в ведении таких боевых действий.

Ми-35М — это глубокая модернизация знаменитого транспортно-боевого вертолета Ми-24, который получил в войсках прозвище «Крокодил». Как и его предшественник, Ми-35М предназначен для поражения бронетанковой техники, огневой поддержки войск, высадки десанта и эвакуации раненых. Он вооружен несъемной подвижной установкой НППУ-23 с двуствольной пушкой ГШ-23Л. Вертолет может нести:

- восемь противотанковых управляемых ракет «Атака-М» и «Штурм-В»;

- два или четыре блока Б8В20-А с неуправляемыми авиационными ракетами типа С-8 калибра 80-мм;

- два подвесных контейнера УПК-23-250, оснащенных пушками ГШ-23Л.

БТР-82А является дальнейшим развитием конструкции БТР-80 и обладает более высокими тактико-техническими характеристиками:

- 14,5-миллиметровый пулемет КПВТ заменен на 30-миллиметровую автоматическую пушку 2А72;

- за счет установки двигателя КамАЗ 74014-300 мощностью 300 лошадиных сил значительно возросли маневренность и проходимость;

- к основной противопульной броне добавлена внутренняя противоосколочная кевларовая защита;

- на 20% усилена противоминная защита за счет применения специальных ковриков, поглощающих энергию взрыва.

Вернется ли Россия к вопросу военной базы?

Не исключено, что Россия поставит и кое-что еще. Но здесь не все так просто.

16 сентября, принимая в Минске министра обороны России Сергея Шойгу, Александр Лукашенко упомянул о прошедшей двумя днями ранее встрече с Владимиром Путиным в Сочи: «Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что когда вы приедете, мы посмотрим, что и где нам надо реально укрепить в плане Союзного государства».

Это заявление вызвало дискуссию в сети, высказывались различные соображения относительно того, какие именно вооружения мог запросить Лукашенко у Путина. А также — шла ли речь о поставках непосредственно белорусской армии или же имелось ввиду оснащение совместной военной базы, которую могут создать на территории Беларуси для оборонных нужд Союзного государства.

Что касается вооружений, необходимых собственно белорусским военным, то, по мнению большинства комментаторов, в списке могли бы значиться оперативно-тактические комплексы «Искандер», которые Минск давно не прочь заполучить.

Однако здесь есть нюансы. Во-первых, стоимость «Искандера» неподъемна для более чем скромного оборонного бюджета Беларуси. А делать такие подарки даже союзной стране Москва явно не готова. Во-вторых, «Искандеры» уже размещены на территории Калининградской области. Причем рассматриваются как ударная сила, задача которой — не только парировать угрозы в отношении самого западного региона России и базы Балтийского флота, но также обеспечивать ракетную поддержку Беларуси как части единого оборонного пространства Союзного государства.

Возможно, Лукашенко просил и зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф». Но, как и «Искандеры», С-400 уже стоят на боевом дежурстве в Калининградской области. И, по замыслу, кроме нее, должны прикрывать от вторжения авиации НАТО и белорусское воздушное пространство. Наконец, стоимость одного «Триумфа» сравнима с годовым оборонным бюджетом Беларуси.

Практически все участники дискуссии сошлись на том, что с точки зрения интересов России было бы предпочтительнее поставлять вооружения не для нужд белорусской армии, а для оснащения военной базы Союзного государства на территории Беларуси. На ней можно было бы разместить ракетные комплексы воздушного базирования в составе истребителей МиГ-31К и гиперзвуковых ракет «Кинжал», а также новейшие средства радиоэлектронной борьбы.

Как вариант экспертами рассматривалась возможность создания на этой базе бронированного ударного кулака, оснащенного новейшими российскими танками Т-14 «Армата» в качестве противовеса американским военным контингентам в Польше и Литве.

Раньше Лукашенко категорически отказывался рассматривать подобные варианты, опасаясь усиления российского присутствия в стране, но теперь обстоятельства резко изменились. Не исключено, что белорусский руководитель, ослабленный борьбой с протестами внутри страны и непризнанием на международной арене, может пойти навстречу настойчивым просьбам-требованиям своего главного союзника.