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Российский сенатор прокомментировал слова «загнанного намертво в одну команду» с Путиным Лукашенко

06.01.2021 11:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Российский сенатор прокомментировал слова «загнанного намертво в одну команду» с Путиным Лукашенко
Алексей Пушков. Фото: РИА Новости
Заявление Александра Лукашенко о том, что «загнан намертво в одну команду» со своим российским коллегой Владимиром Путиным отражает истинные мысли белорусского правителя, считает сенатор Алексей Пушков.

«Вот это «нас загнали в одну команду с Путиным» от Александра Лукашенко говорит о многом. Его загнали. Он не хотел, сопротивлялся, подумывал о том, чтобы перейти в другую команду, видел себя рядом с Помпео, Меркель. Но загнали. Против его воли, собственно – добровольно не загоняют. Так что это не оговорка – это отражение подлинных мыслей», – прокомментировал Алексей Пушков в своем Telegram-канале.


Ранее Лукашенко, отвечая на вопрос, в одной ли он команде в политике с Путиным, заявил, что «нас загнали уже намертво в одну команду».

В ноябре Лукашенко со ссылкой на данные КГБ сообщил, что польский премьер Матеуш Моравецкий якобы заявлял, что Владимиру Путину нужно было «сдать» своего белорусского коллегу, чтобы улучшить отношения с Западом. Лукашенко добавил, что не просил руководство России о помощи, Путин, узнав о происходящем в республике, сам предложил «подставить плечо».
 
 
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