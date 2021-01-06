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Алексей Пушков. Фото: РИА Новости

«Вот это «нас загнали в одну команду с Путиным» от Александра Лукашенко говорит о многом. Его загнали. Он не хотел, сопротивлялся, подумывал о том, чтобы перейти в другую команду, видел себя рядом с Помпео, Меркель. Но загнали. Против его воли, собственно – добровольно не загоняют. Так что это не оговорка – это отражение подлинных мыслей», – прокомментировал Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российский сенатор прокомментировал слова «загнанного намертво в одну команду» с Путиным Лукашенко Это заявление отражает истинные мысли белорусского правителя.

Ранее Лукашенко, отвечая на вопрос, в одной ли он команде в политике с Путиным, заявил, что «нас загнали уже намертво в одну команду».В ноябре Лукашенко со ссылкой на данные КГБ сообщил, что польский премьерякобы заявлял, чтонужно было «сдать» своего белорусского коллегу, чтобы улучшить отношения с Западом. Лукашенко добавил, что не просил руководство России о помощи, Путин, узнав о происходящем в республике, сам предложил «подставить плечо».