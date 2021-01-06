ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Халезин: Нас ждёт радикальный отток профессионалов из протестного движения

06.01.2021 11:55 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Халезин: Нас ждёт радикальный отток профессионалов из протестного движения
Николай Халезин
Анализируя нынешний расклад «сил и средств» внутри протестного движения, и внутри страны и вне ее, сегодня можно констатировать следующее.

Если в ближайшее время ведущие игроки и их структуры не перейдут в режим поиска консолидирующих шагов и максимальной профессионализации деятельности, нас ждёт радикальный отток профессионалов из протестного движения, которых в нем и так крайне мало.

Пока этот прогноз можно рассматривать как потенциально опасное предостережение, но пришло время его произнести.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока этот прогноз можно рассматривать как потенциально опасное предостережение"
 
Новости дня
Новости разные
 
6 января - Рождественский сочельник: что нельзя делать, а что можно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика