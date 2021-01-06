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Николай Халезин

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Халезин: Нас ждёт радикальный отток профессионалов из протестного движения Пока этот прогноз можно рассматривать как потенциально опасное предостережение"

Если в ближайшее время ведущие игроки и их структуры не перейдут в режим поиска консолидирующих шагов и максимальной профессионализации деятельности, нас ждёт радикальный отток профессионалов из протестного движения, которых в нем и так крайне мало.Пока этот прогноз можно рассматривать как потенциально опасное предостережение, но пришло время его произнести.