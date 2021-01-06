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6 января - Рождественский сочельник: что нельзя делать, а что можно

06.01.2021 11:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

6 января - Рождественский сочельник: что нельзя делать, а что можно
Фото: pixabay.com
6 января принято отмечать Рождественский сочельник - канун праздника Рождества Христова. Считается, что название сочельника происходит от соченя - названия лепешек на конопляном масле, которые пеклись ранее на праздник.

Этот праздник издавна таит в себе множество тайн. Считается, что до этого дня мир и Бог были разлучены грехом, и человек, как бы он ни рвался к встрече с Богом, не мог ее осуществить.

6 января - история праздника


История гласит, что еще в конце III - начале IV веков христиане начали отмечать Рождество и Крещение Спасителя в один день - 6 января под общим наименованием Богоявления.

Рождественский сочельник считается днем усиленного приготовления к празднику Рождества Христова. В этот день принято отказываться от пищи до появления первой звезды. Данная традиция связана с преданием о появлении Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Христа.

После поста было принято начинать есть с сочива или кутьи - зернами размоченной пшеницы с мёдом и фруктами. Вечером в семьях принято собираться на торжественную трапезу с постными блюдами, а после окончания приема пищи верующие направляются в храм на вечернее богослужение.

6 января - приметы праздника


Если на Рождество капель - не уродится ни огурцов, ни проса, а греча хороша будет.

Иней на деревьях - к хорошему урожаю хлебов.

Снежная погода - добрые хлеба.

Ясный день - к хорошему урожаю.

Коли тропинки черны - урожай на гречу.

Погода ясная - к урожаю гороха.

Метель на Рождество - пчелы будут хорошо роиться.


6 января - запреты дня


Нельзя ничего делать по дому, поэтому все дела, в том числе и еду, лучше приготовить 5 января.

На Сочельник нельзя сквернословить, ругаться или ссориться.

Нельзя употреблять и спиртное.

Запрещается охотиться или рыбачить.

Запрещено гадать и ворожить.

Нельзя садиться за праздничный стол в старой или нестираной одежде.

Кстати, существует примета, что, если человек родился в Рождественский Сочельник, то он всегда будет счастливым и никогда не будет нуждаться в деньгах. Этим людям рекомендуется носить оберег с гелиотропом, который станет надежной защитой от злых сил.

Именины в этот день празднуют – Клавдия, Артем, Евгения, Иннокентий, Николай, Сергей.
 
 
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Нельзя садиться за праздничный стол в старой или нестираной одежде.
 
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