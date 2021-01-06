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6 января - история праздника

6 января - приметы праздника

6 января - запреты дня

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 6 января - Рождественский сочельник: что нельзя делать, а что можно Нельзя садиться за праздничный стол в старой или нестираной одежде.

Этот праздник издавна таит в себе множество тайн. Считается, что до этого дня мир и Бог были разлучены грехом, и человек, как бы он ни рвался к встрече с Богом, не мог ее осуществить.История гласит, что еще в конце III - начале IV веков христиане начали отмечать Рождество и Крещение Спасителя в один день - 6 января под общим наименованием Богоявления.Рождественский сочельник считается днем усиленного приготовления к празднику Рождества Христова. В этот день принято отказываться от пищи до появления первой звезды. Данная традиция связана с преданием о появлении Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Христа.После поста было принято начинать есть с сочива или кутьи - зернами размоченной пшеницы с мёдом и фруктами. Вечером в семьях принято собираться на торжественную трапезу с постными блюдами, а после окончания приема пищи верующие направляются в храм на вечернее богослужение.Если на Рождество капель - не уродится ни огурцов, ни проса, а греча хороша будет.Иней на деревьях - к хорошему урожаю хлебов.Снежная погода - добрые хлеба.Ясный день - к хорошему урожаю.Коли тропинки черны - урожай на гречу.Погода ясная - к урожаю гороха.Метель на Рождество - пчелы будут хорошо роиться.Нельзя ничего делать по дому, поэтому все дела, в том числе и еду, лучше приготовить 5 января.На Сочельник нельзя сквернословить, ругаться или ссориться.Нельзя употреблять и спиртное.Запрещается охотиться или рыбачить.Запрещено гадать и ворожить.Нельзя садиться за праздничный стол в старой или нестираной одежде.Кстати, существует примета, что, если человек родился в Рождественский Сочельник, то он всегда будет счастливым и никогда не будет нуждаться в деньгах. Этим людям рекомендуется носить оберег с гелиотропом, который станет надежной защитой от злых сил.Именины в этот день празднуют – Клавдия, Артем, Евгения, Иннокентий, Николай, Сергей.