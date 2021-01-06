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Доллар обвалился на минимум за 16 дней утром 6 января
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Валютная корзина подорожала на 0,10%, а вчера её значение обвалилось на 0,57%.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По информации
Курс доллара рухнул сразу на 0,0177 BYN до 2,5644 BYN/USD.
Серия из трёх повышений доллара прервалась. Его курс упал до минимума за 16 дней.
Курс евро упал на 0,0079 BYN до 3,1624 BYN/EUR и покинул исторический максимум, который был установлен вчера.
Курс российского рубля подскочил на 0,0259 BYN до 3,4890 BYN/100 RUB.
Вчера рубль РФ рухнул на 0,0446 BYN на новостях о переговорах стран производителей нефти ОПЕК и России. Сообщалось о возможном увеличении объёмов добычи нефти. Из-за этого её котировки поползли вниз, потянув за собой рубль.
Во второй день переговоров было принято решение не наращивать объёмы добычи чёрного золота. Это подбросило стоимость нефти сорта Brent до максимума за 10 месяцев и благоприятно повлияло на курс российской валюты.
Итоги декабря на валютной бирже в Минске
В последний месяц года белорусский рубль значительно девальвировался к евро и российскому рублю, но немного подорожал к доллару:
курс доллара −0,0084 BYN (−0,32%);
курс евро +0,0693 BYN (+2,24%);
курс российского рубля +0,0889 BYN (+2,62%);
валютная корзина +1,66%.
Итоги девальвации 2020 года
Белорусский рубль уверенно девальвировался ко всем валютам. Стоимость евро выросла на треть, а доллара почти на четверть. Вклады в белорусских рублях по итогам года разгромно проиграли валютным.
Примечательно, что рубль РФ по итогам декабря и по итогам года подорожал одинаково.
курс доллара +0,4704 BYN (+22,31%);
курс евро +0,8043 BYN (+34,03%);
курс российского рубля +0,0889 BYN (+2,62%);
валютная корзина +14,09%.
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Валютная корзина подорожала на 0,10%, а вчера её значение обвалилось на 0,57%.
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