Источник материала: UDF



Задержание в Минске вечером 5 января / @motolkohelp

«В Беларуси сейчас одни и те же люди отдают приказы бить и задерживать людей в их собственных дворах и планируют собрания, которые называют всебелорусскими и народными, — пишет Тихановская в Telegram. — Очевидно, что тот, кто позволяет себе бить белоруса, не имеет никакого права представлять его интересы».

«Мы не перевернем никакую страницу после того, как в родных районах нам угрожают оружием».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тихановская: тот, кто позволяет бить белоруса, не имеет права его представлять «Мы не перевернем никакую страницу после того, как в родных районах нам угрожают оружием».

Оппозиционный политик заявляет:считает, что надо «стоять на своём, пока не построим ту страну и власть, которую заслуживаем».