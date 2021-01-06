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Тихановская: тот, кто позволяет бить белоруса, не имеет права его представлять
Источник материала: UDF
Задержание в Минске вечером 5 января / @motolkohelp
«В Беларуси сейчас одни и те же люди отдают приказы бить и задерживать людей в их собственных дворах и планируют собрания, которые называют всебелорусскими и народными, — пишет Тихановская в Telegram. — Очевидно, что тот, кто позволяет себе бить белоруса, не имеет никакого права представлять его интересы».
Оппозиционный политик заявляет:
«Мы не перевернем никакую страницу после того, как в родных районах нам угрожают оружием».
Светлана Тихановская считает, что надо «стоять на своём, пока не построим ту страну и власть, которую заслуживаем».
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«Мы не перевернем никакую страницу после того, как в родных районах нам угрожают оружием».
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