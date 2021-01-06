ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СМИ объявили о победе демократа Уорнока на выборах в сенат США в Джорджии

06.01.2021 11:55 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Демократ Рафаэль Уорнок победил республиканку Келли Леффлер во втором туре выборов в сенат США в штате Джорджия.

Об этом сообщили телеканалы CNN и ABC News, передает РБК.

Официально подсчет голосов еще не завершен. По данным телеканала NBC, после обработки около 98% бюллетеней Уорнок набрал 50,5% голосов, Леффлер — 49,5%, сообщил Reuters.

3 ноября в США переизбирали треть сената. В Джорджии ни один из кандидатов не смог набрать нужного числа голосов, поэтому в штате провели второй тур. Его исход определит, кто получит большинство в сенате — демократы или республиканцы.

В Джорджии разыгрываются два места в сенате. С учетом возможной победы Уорнока общий счет между партиями составляет 49 мест у демократов против 50 у республиканцев. На еще один мандат претендуют демократ Джон Оссофф и республиканец Дэвид Пердью.

Если оба демократа — Уорнок и Оссофф — выиграют, у партии появится преимущество в сенате. Оно будет связано с избранием вице-президентом США демократа Камалы Харрис. По должности она возглавит сенат и, если при рассмотрении какого-либо вопроса мнения законодателей разделятся поровну, будет обладательницей решающего голоса.

Если же республиканцы получат по результатам выборов в Джорджии хотя бы одно место в сенате, они сохранят в нем большинство.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Демократ Рафаэль Уорнок победил республиканку Келли Леффлер во втором туре выборов в сенат США в штате Джорджия.
 
Новости дня
Новости разные
 
Халезин: Нас ждёт радикальный отток профессионалов из протестного движения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика