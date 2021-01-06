В Украине объявили о расследовании причастности белорусских спецслужб к убийству Шеремета

Телеграф . И они свидетельствуют, что белорусские спецслужбы обсуждали в 2012 году вопросы устранения журналиста Павла Шеремета, передает





«В декабре месяце (2020 года — Ред) мы получили несколько больше материалов, чем были опубликованы вчера (4 января) в прессе, которые нам показывают, что в кругах белорусских спецслужб до 2012 года — последняя дата, по-моему, апрель 2012 года — обсуждались вопросы, связанные с убийством Павла Шеремета.





Эти материалы были нами тогда приняты. У нас сделан целый ряд международно-правовых поручений с тех пор», — сказал в Харькове журналистам Арсен Аваков.





По словам главы украинского МВД, следователи уже договорились о проведении на территории ЕС мероприятий по расследованию. Первые должны пройти уже в январе.









Он отметил, что следователи еще продолжают анализировать полученные документы.





«Мы получили в руки достаточно много документов, сейчас они изучаются», — сказал Аваков.





Тем временем правящий в Беларуси режим до сих пор официально не прокомментировал сообщения EUObserver о том, что КГБ страны по заданию с самого верха мог готовить убийства политических оппонентов за рубежом.





ее авторы раскрыли новые детали дела. И пока эксперты выясняют подлинность записи и прогнозируют возможные последствия,



