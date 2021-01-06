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Биткоин вновь бьет рекорды

06.01.2021 11:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Биткоин снова обновил максимум цены в среду, поднявшись на 6%, об этом свидетельствуют данные торгов крупнейшей криптовалютной биржи Binance.






По данным, стоимость одной единицы криптовалюты достигла почти 34,5 тысячи долларов. Впервые курс биткоина превысил 34 тысячи долларов несколько дней назад.

Перед Новым годом биткоин установил несколько рекордов. Впервые цена биткоина составила 20 тысяч долларов 16 декабря, а спустя почти неделю, 21 декабря, курс поднялся до 24 тысяч, а 27 декабря и вовсе до 26 тысяч. Но и это не было пределом.

После Нового года, 2 января, биткоин подскочил до 30 тысяч долларов, потом его цена поднялась до 31 и 32 тысяч, а затем и до 33 тысяч. Правда, 4 января он опустился до 28 тысяч долларов, а сегодня вновь поднялся. Таким образом, за последнюю неделю валюта дорожает в пятый раз.

Напомним, на долю биткоина приходится около 70% всего глобального рынка криптовалют.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Биткоин снова обновил максимум цены в среду, поднявшись на 6%, об этом свидетельствуют данные торгов крупнейшей криптовалютной биржи Binance.
 
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