Видеофакт: карета с лошадьми врезалась в иномарку

Источник материала: Sputnik Беларусь

Авария с участием кареты, запряженной двойкой лошадей, произошла в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Гужевой транспорт вовремя не затормозил и врезался в машину, ожидавшую зеленого сигнала светофора на Измайловском проспекте около Троицкого собора. В результате передние колеса кареты отлетели и кабина накренилась.

По кадрам с камер видеонаблюдения понятно, что были предприняты попытки избежать аварии – карета с лошадьми выезжала на тротуар, но все же задела легковой автомобиль.

Полиция установила личность наездника. Им оказался 43-летний гражданин Финляндии. Уточняется, что в результате аварии не пострадали ни люди, ни лошади.