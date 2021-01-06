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Видеофакт: карета с лошадьми врезалась в иномарку

06.01.2021 11:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Авария с участием кареты, запряженной двойкой лошадей, произошла в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

© Sputnik
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Гужевой транспорт вовремя не затормозил и врезался в машину, ожидавшую зеленого сигнала светофора на Измайловском проспекте около Троицкого собора. В результате передние колеса кареты отлетели и кабина накренилась.

По кадрам с камер видеонаблюдения понятно, что были предприняты попытки избежать аварии – карета с лошадьми выезжала на тротуар, но все же задела легковой автомобиль.

Полиция установила личность наездника. Им оказался 43-летний гражданин Финляндии. Уточняется, что в результате аварии не пострадали ни люди, ни лошади.

 
 
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На камеры видеонаблюдения попали кадры ДТП с участием конного экипажа, которое произошло в Санкт-Петербурге. Смотрите на видео, как гужевой транспорт пытался...
 
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