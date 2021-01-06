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Прилучный после операции стал похож на бойфренда Бузовой

06.01.2021 11:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский актер Павел Прилучный удивил общественность: звезда сериалов стал неузнаваемым после перенесенного избиения, а также операции на лице.

Недавно коллега Прилучного Любовь Аксенова поделилась новостями из мира кино: в своем Instagram актриса анонсировала выход полнометражного фильма по мотивам сериала "Мажор". Актриса снималась с Прилучным в сериале, однако в полнометражном фильме она не появляется - в отличие от своего явно изменившегося коллеги по съемочной площадке.

В сети обсуждают новый внешний вид Прилучного: поклонники сошлись во мнении, что после операции актер стал похож на многих звезд, но только не на себя.

На новом снимке с Аксеновой заметно, что нос артиста стал тоньше, на губе появился шрам, а сами черты лица расплылись и стали более округлыми.

"Мажор уже не тот"; "Ничего себе, как изменился"; "Манукян, это ты?"; "Точно стал на Даву похож"; "Не узнать!", - прокомментировали подписчики.

Напомним, что Прилучного госпитализировали после избиения в ночном клубе Калининграда в конце 2020 года. Актер получил тяжелые травмы лица, из-за которых потребовалась срочная операция.

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Теги: Новости, Новости мира
 
 
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Пользователи социальных сетей активно обсуждают изменения во внешности звезды телесериала "Мажор" и сравнивают его с другими знаменитостями.
 
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