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Прилучный после операции стал похож на бойфренда Бузовой
06.01.2021 11:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российский актер Павел Прилучный удивил общественность: звезда сериалов стал неузнаваемым после перенесенного избиения, а также
Недавно коллега Прилучного Любовь Аксенова поделилась новостями из мира кино: в своем Instagram актриса анонсировала выход полнометражного фильма по мотивам сериала "Мажор". Актриса снималась с Прилучным в сериале, однако в полнометражном фильме она не появляется - в отличие от своего явно изменившегося коллеги по съемочной площадке.
В сети обсуждают новый внешний вид Прилучного: поклонники сошлись во мнении, что после операции актер стал похож на многих звезд, но только не на себя.
На новом снимке с Аксеновой заметно, что нос артиста стал тоньше, на губе появился шрам, а сами черты лица расплылись и стали более округлыми.
"Мажор уже не тот"; "Ничего себе, как изменился"; "Манукян, это ты?"; "Точно стал на Даву похож"; "Не узнать!", - прокомментировали подписчики.
Напомним, что Прилучного
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Пользователи социальных сетей активно обсуждают изменения во внешности звезды телесериала "Мажор" и сравнивают его с другими знаменитостями.
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