Прилучный после операции стал похож на бойфренда Бузовой

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский актер Павел Прилучный удивил общественность: звезда сериалов стал неузнаваемым после перенесенного избиения, а также операции на лице .

Недавно коллега Прилучного Любовь Аксенова поделилась новостями из мира кино: в своем Instagram актриса анонсировала выход полнометражного фильма по мотивам сериала "Мажор". Актриса снималась с Прилучным в сериале, однако в полнометражном фильме она не появляется - в отличие от своего явно изменившегося коллеги по съемочной площадке.

В сети обсуждают новый внешний вид Прилучного: поклонники сошлись во мнении, что после операции актер стал похож на многих звезд, но только не на себя.

На новом снимке с Аксеновой заметно, что нос артиста стал тоньше, на губе появился шрам, а сами черты лица расплылись и стали более округлыми.

"Мажор уже не тот"; "Ничего себе, как изменился"; "Манукян, это ты?"; "Точно стал на Даву похож"; "Не узнать!", - прокомментировали подписчики.

Напомним, что Прилучного госпитализировали после избиения в ночном клубе Калининграда в конце 2020 года. Актер получил тяжелые травмы лица, из-за которых потребовалась срочная операция .

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