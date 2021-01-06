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Облава во дворах. Жена задержанного вчера в Уручье рассказала, как все было (видео)

06.01.2021 12:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера мы снова были свидетелями сцен, которые сложно представить в 21-м веке. Люди в штатском набрасывались на жителей разных районов Минска и области, ставили их лицом к стене прямо у их подъездов, не давали пройти внутрь. Судя по опубликованным видео, «гости» не представлялись, не объясняли причин задержания и даже вступали в физические конфликты с обычными белорусами. Что это было? Поговорили с очевидицей задержания в Уручье и обратились за комментариями в МВД.

Мужа Марины задержали вчера возле собственного дома в Уручье по улице Ложинской, 20. Женщина сейчас находится в суде. Она рассказала Onliner об увиденном вчера.

— Все было около десяти вечера, мы с мужем находились возле 2-го подъезда. Стояли и общались с соседями — никаких флагов и кричалок не было, были только пицца и термос с чаем. Неожиданно к тротуару приехали два джипа — это были обычные машины, не служебные. Набежало очень много людей в черном — они были без документов, без обозначений на одежде и в масках. Очень бодрые — судя по всему, молодые. Нас с мужем схватили, но меня отпустили — забирали только мужчин. Общения как такового между этими «гостями» и местными не происходило, только одна соседка решила постебаться и сказала «красаўцы» — один из людей в черном ответил ей спасибо, а потом получил грубую реплику, — вспоминает Марина.

По словам Марины, на ее глазах задержали человек девять, а людей в черном для этого приехало 20—30. Также минчанка подтвердила, что одного из жителей ее улицы забрали в больницу из РУВД.

— При нас его не били, — говорит женщина. — Всех мужчин при задержании ставили лицом к парапету — это то, что видела я.

Вот как происходили задержания на Ложинской.

Сейчас Марина находится в суде Первомайского района Минска. По ее словам, всем задержанным вчера во дворе мужчинам вменяют ст. 23.34 КоАП.

Также вчера было опубликовано видео с домовой камеры в «Новой Боровой», где неопознанный мужчина бьет другого ногой в живот, а также держит в руках предмет, похожий на пистолет.

По информации от подписчиков канала «Списки задержанных», три человека были доставлены в больницы из Первомайского РУВД: двое в 5-ю городскую клиническую и один — в БСМП (предположительно, это мужчина, который получил удар в живот в «Новой Боровой»).

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера мы снова были свидетелями сцен, которые сложно представить в 21-м веке. Люди в штатском набрасывались на жителей разных районов Минска и области, ставили их...
 
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