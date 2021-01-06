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Снежные бури обрушились на Европу. Во время лавины в Испании погиб спасатель
Источник материала: СТВ
Свыше 200 авиарейсов отменили в Японии из-за сильнейших снегопадов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным синоптиков, к северо-западу страны приближается мощный циклон, который принесет осадки и штормовой ветер.
Во власти непогоды оказалась и Европа. Снежные бури обрушились на Австрию и Италию. В Испании, между тем, в результате лавины погиб спасатель, еще один пропал без вести.
Работники освободили из заблокированных автомобилей пять человек, однако сами оказались в ловушке из-за повторной лавины.
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Свыше 200 авиарейсов отменили в Японии из-за сильнейших снегопадов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным синоптиков, к северо-западу страны...
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