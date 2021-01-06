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Снежные бури обрушились на Европу. Во время лавины в Испании погиб спасатель

06.01.2021 12:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Свыше 200 авиарейсов отменили в Японии из-за сильнейших снегопадов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снежные бури обрушились на Европу. Во время лавины в Испании погиб спасатель

По данным синоптиков, к северо-западу страны приближается мощный циклон, который принесет осадки и штормовой ветер.

Снежные бури обрушились на Европу. Во время лавины в Испании погиб спасатель

Во власти непогоды оказалась и Европа. Снежные бури обрушились на Австрию и Италию. В Испании, между тем, в результате лавины погиб спасатель, еще один пропал без вести.

Снежные бури обрушились на Европу. Во время лавины в Испании погиб спасатель

Работники освободили из заблокированных автомобилей пять человек, однако сами оказались в ловушке из-за повторной лавины.

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Свыше 200 авиарейсов отменили в Японии из-за сильнейших снегопадов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным синоптиков, к северо-западу страны...
 
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