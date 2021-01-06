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Прогноз Всемирного банка: экономика Беларуси упадет на 2,7% в 2021 году

06.01.2021 12:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП Беларуси на 2,7% в 2021 году. Об этом говорится в январском докладе «Перспективы глобальной экономики» (Global Economic Prospects, GEP).

Прогноз Всемирного банка: экономика Беларуси упадет на 2,7% в 2021 году

Кроме того, согласно обновленной оценке экспертов международной финансовой организации, по итогам 2020 года белорусский ВВП снизится на 1,6%.

По сравнению с июньским прогнозом оценки несколько улучшились — тогда Всемирный банк ожидал падения белорусской экономики на 2,4% в 2020 году и на 3,7% — в 2021 году.  

Обновленная оценка экспертов ВБ также предполагает, что в 2022 году ВВП Беларуси покажет небольшой рост — на уровне 0,9%.

Всемирный банк в своем докладе обращает внимание на влияние политического кризиса в Беларуси для экономики Европы: «В Восточной Европе в 2021 году ожидается скромный рост экономики — на 1,3%, и причиной этого станут трудности, вызванные пандемией, вялый внутренний спрос и политическая напряженность в Беларуси».

Стоит отметить, что целевой сценарий властей Беларуси предусматривает в 2021 году рост ВВП на уровне 1,8% (в 2022 году — 2,9%, в 2023 году — 3,8%).

Премьер-министр Роман Головченко, комментируя планы по росту ВВП на уровне 1,8%, недавно отметил: «В прошлые годы сказали бы, что это недостаточно напряженный показатель. Но то, что сейчас мы взяли для себя такую планку, — это очень амбициозная и непростая задача. Конечно, многое будет зависеть от того, как будет складываться ситуация в мире в условиях второй волны пандемии, кризис спроса до сих пор не преодолен».

Официальный прогноз властей на 2020 год предполагал рост ВВП на 2,8%, однако летом, учитывая негативное влияние пандемии на экономику, правительство поставило новую цель — не допустить снижения ВВП по сравнению с прошлым годом. Между тем по итогам января—ноября ВВП снизился на 0,9%.

 

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Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП Беларуси на 2,7% в 2021 году. Об этом говорится в январском докладе «Перспективы глобальной экономики» (Global Economic Prospects, GEP).
 
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