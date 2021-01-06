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На выходных похолодает до -11, навалит снега, будет гололедица

06.01.2021 12:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На выходных похолодает до -11, навалит снега, будет гололедица
Фото Надежды Бужан, nn.by
В эти выходные в Беларуси установится зимний характер погоды. Температура воздуха будет постепенно понижаться и в конце недели опустится до обычных для января значений.

Об этом сообщили БЕЛТА в Белгидромете.

В четверг, 7 января, пройдет мокрый снег, дождь. Местами туман, гололедица. Ночью от -5 до +1, днем будет от -2 до + 3 градусов.

В пятницу мокрый снег, по югу с дождем, на дорогах гололедица. Ночью от -5 до +2, днем будет от -4 до +3.

В субботу, 9 января, снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ночью от 0 до -6, в северных районах-до -8. днем будет от -6 по северу до +1 по югу.

В воскресенье, 10 января, ночью 4-11 градусов мороза, по югу—3..-1. днем будет 1-8 градусов мороза.

По предварительным прогнозам синоптиков, в начале следующей недели морозная погода сохранится, а осадков станет меньше.
 
 
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В четверг, 7 января, пройдет мокрый снег, дождь. Местами туман, гололедица.
 
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