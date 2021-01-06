Источник материала: UDF



Фото Надежды Бужан, nn.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На выходных похолодает до -11, навалит снега, будет гололедица В четверг, 7 января, пройдет мокрый снег, дождь. Местами туман, гололедица.

Об этом сообщилив Белгидромете.В четверг, 7 января, пройдет мокрый снег, дождь. Местами туман, гололедица. Ночью от -5 до +1, днем будет от -2 до + 3 градусов.В пятницу мокрый снег, по югу с дождем, на дорогах гололедица. Ночью от -5 до +2, днем будет от -4 до +3.В субботу, 9 января, снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ночью от 0 до -6, в северных районах-до -8. днем будет от -6 по северу до +1 по югу.В воскресенье, 10 января, ночью 4-11 градусов мороза, по югу—3..-1. днем будет 1-8 градусов мороза.По предварительным прогнозам синоптиков, в начале следующей недели морозная погода сохранится, а осадков станет меньше.