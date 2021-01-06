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«Полное непонимание экономики». Цепкало о сравнении ПВТ и «Горизонта»

06.01.2021 12:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Полное непонимание экономики». Цепкало о сравнении ПВТ и «Горизонта»
Валерий Цепкало. Фото: dev.by
Валерий Цепкало прокомментировал слова Александра Лукашенко, который назвал «Горизонт» альтернативой ПВТ. Слова Цепкало приводит «Белсат».

«Своим заявлением про „Горизонт“ как альтернативу ПВТ Лукашенко в очередной раз продемонстрировал своё непонимание того, что такое экономика и промышленность, их структура. Это то же самое, как сказать, что „Горизонт“ — альтернатива Microsoft или Facebook. „Горизонт“ сегодня не имеет собственной микроэлектронной базы, не имеет собственной базы производства жидкокристаллических экранов (а это одна из самых высоких ценностей). „Горизонт“ — это обычное сборочное производство», — сказал экс-глава ПВТ.


По словам Валерия Цепкало, достаточно посмотреть на средние зарплаты на «Горизонте» и в ПВТ, чтобы понять, является ли государственный холдинг альтернативой и можно ли на его базе строить будущее Беларуси.

5 января Александр Лукашенко побывал на заводе «Горизонт» и позитивно высказался об инновационном центре предприятия.
 
 
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Лукашенко позитивно высказался об инновационном центре предприятия завода «Горизонт».
 
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