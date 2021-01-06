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Валерий Цепкало. Фото: dev.by

«Своим заявлением про „Горизонт“ как альтернативу ПВТ Лукашенко в очередной раз продемонстрировал своё непонимание того, что такое экономика и промышленность, их структура. Это то же самое, как сказать, что „Горизонт“ — альтернатива Microsoft или Facebook. „Горизонт“ сегодня не имеет собственной микроэлектронной базы, не имеет собственной базы производства жидкокристаллических экранов (а это одна из самых высоких ценностей). „Горизонт“ — это обычное сборочное производство», — сказал экс-глава ПВТ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Полное непонимание экономики». Цепкало о сравнении ПВТ и «Горизонта» Лукашенко позитивно высказался об инновационном центре предприятия завода «Горизонт».

По словам, достаточно посмотреть на средние зарплаты на «Горизонте» и в ПВТ, чтобы понять, является ли государственный холдинг альтернативой и можно ли на его базе строить будущее Беларуси.5 январяпобывал на заводе «Горизонт» и позитивно высказался об инновационном центре предприятия.