Первые в мире: норвежцы за год купили больше электромобилей, чем бензиновых авто

Если в 2019 году доля проданных электромобилей составляла 42%, то в 2020 году - 54,3%.





Таким образом, Норвегия стала первой страной, которая за год продала более электромобилей, чем бензиновых, гибридных и дизельных.





Правительство страны планирует до 2025 года вообще запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей, а также использует налоговые льготы и финансовые рычаги для поощрения приобретения электрических транспортных средств.







