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Первые в мире: норвежцы за год купили больше электромобилей, чем бензиновых авто

06.01.2021 12:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Норвегии за 2020 год более половины проданных автомобилей оказались электрическими, сообщает Independent.

Если в 2019 году доля проданных электромобилей составляла 42%, то в 2020 году - 54,3%.

Таким образом, Норвегия стала первой страной, которая за год продала более электромобилей, чем бензиновых, гибридных и дизельных.

Правительство страны планирует до 2025 года вообще запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей, а также использует налоговые льготы и финансовые рычаги для поощрения приобретения электрических транспортных средств.
 
 
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В Норвегии за 2020 год более половины проданных автомобилей оказались электрическими, сообщает Independent.
 
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