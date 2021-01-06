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Первые в мире: норвежцы за год купили больше электромобилей, чем бензиновых авто
Источник материала: Партизан
В Норвегии за 2020 год более половины проданных автомобилей оказались электрическими, сообщает Independent.
Если в 2019 году доля проданных электромобилей составляла 42%, то в 2020 году - 54,3%.
Таким образом, Норвегия стала первой страной, которая за год продала более электромобилей, чем бензиновых, гибридных и дизельных.
Правительство страны планирует до 2025 года вообще запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей, а также использует налоговые льготы и финансовые рычаги для поощрения приобретения электрических транспортных средств.
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В Норвегии за 2020 год более половины проданных автомобилей оказались электрическими, сообщает Independent.
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