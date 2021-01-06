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Беларусская "стабильность": житель Барановичей сравнил фото улицы с разницей в 106 лет
Источник материала: Партизан
Горожанин Николай Томашевский сравнил фотографии улицы Короткой в Барановичах, сделанные в 1915 и 2021 годах.
По словам Николая, уже 21 год он ездит по улице Короткой и за это время проезжая часть не претерпела никаких изменений. Мало того, состояние дорожного покрытия почти не изменилось и по сравнению с началом прошлого века.
Если сравнить фотографии улицы Короткой в 1915 и 2021 годах, на дороге все те же лужи и ямы.
– Ничего не меняется. Клумба на кольце красивая, а в задворках… Все платили деньги за дороги, а нормальных дорог так и не увидели, – говорит Николай Томашевский.
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Горожанин Николай Томашевский сравнил фотографии улицы Короткой в Барановичах, сделанные в 1915 и 2021 годах.
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