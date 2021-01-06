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Тихановская: Тот, кто позволяет бить белоруса, не имеет права его представлять

06.01.2021 12:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Светлана Тихановская прокомментировала жёсткие задержания десятков людей, которые произошли вечером 5 января в разных районах Минска.

Напомним, неизвестные вооруженные люди приехали во дворы жилых домов, били и задерживали находящихся во дворах людей, врывались в подъезды, угрожали оружием.

"В Беларуси сейчас одни и те же люди отдают приказы бить и задерживать людей в их собственных дворах и планируют собрания, которые называют "всебелорусскими" и "народными". Очевидно, что тот, кто позволяет себе бить белоруса, не имеет никакого права представлять его интересы", - написала Тихановская в Telegram. 

Светлана Тихановская заявила: "Мы не перевернем никакую страницу после того, как в родных районах нам угрожают оружием". 

Она считает, что надо "стоять на своём, пока не построим ту страну и власть, которую заслуживаем".
 
Теги: Минск
 
 
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Светлана Тихановская прокомментировала жёсткие задержания десятков людей, которые произошли вечером 5 января в разных районах Минска.
 
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