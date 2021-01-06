Латушко: Всебелорусское народное собрание подозревается...

Свабодзе (перевод: БП) Чем опасно Всебелорусское народное собрание, зачем оно Лукашенко и что делать оппонентам режима? На эти и другие вопросы Павел Латушко дал ответ в интервью(перевод: БП)





Чем опасно Всебелорусское народное собрание

Есть абсолютно понятные признаки антиконституционных действий и фактически конституционного переворота. Он может быть осуществлен с использованием инструментов так называемого Всебелорусского народного собрания.





Один раз Лукашенко говорил, что там будут рассматриваться изменения в Конституцию, теперь он говорит, что никакие вопросы Конституции не будут там обсуждаться. Все эти высказывания нелогичны и противоречивы.





В государственных СМИ провластные эксперты продолжают говорить о всеобщем белорусском диалоге, направленном на то, чтобы внести изменения в Конституцию. Происходили встречи на общественных дискуссионных площадках, в которых, кстати, принимать участие могли только люди, определенные властью.





Все это дает нам основания полагать, что во время так называемого Всебелорусского народного собрания могут быть рассмотрены вопросы будущей конституции или придания собранию статуса конституционного органа. Все это создает угрозу конституционного переворота в Беларуси.





Зачем это Лукашенко, если есть лояльное Национальное собрание

Это следует из Конституции и законов. Те разделы, которые касаются органов власти, могут измениться только путем референдума. Если бы Лукашенко на это пошел, то мы понимаем, какие бы были результаты.





Во-первых, ему бы не удалось организовать комиссии. Также нужно сформировать новый Центризбирком. Ермошиной и раньше не было веры, а теперь и вообще не может быть. Поэтому осуществить изменения в Конституцию через Палату представителей и Совет Республики не удастся.





Лукашенко выполняет поручения, которые были ему даны во время встречи с Путиным. Он принял обязательства начать общественный диалог, чтобы прийти к изменению Конституции. А это фейк, игра в диалог. Он попытается продать его российским партнерам и Западу. Продать этот фейк белорусскому обществу ему не удастся.





Почему власть нарушила свои же правила?





Даже если смотреть на прежние Всебелорусские собрания, то сейчас впервые нарушается закон о республиканских собраниях, принцип избрания делегатов. Фактически сами депутаты выбирают делегатов среди депутатов. Это законом не предусмотрено.

Не происходят общие собрания, на которых должны избираться делегаты. Государственные чиновники заранее согласовали списки участников. Государственные организации выделяют своих.





Мы должны донести до делегатов, что если во время этого собрания будут рассматриваться вопросы об изменениях Конституции, конституционного строя, легитимизации власти Лукашенко, то все это подпадает под статью 190 УК РБ. В будущем они могут быть привлечены к уголовной ответственности.





По сути, это будет собрание чиновников или людей, приближенных к диктаторской системе, которые будут иметь целью легитимизацию Лукашенко после фальсификации выборов, его уголовной деятельности, связанной с убийствами и репрессиями. Это все нарушение даже того законодательства, которое сейчас есть в стране.





Стоит ли оппонентам власти пытаться попасть на собрание

Подход, который выбран системой по выдвижению делегатов, блокирует такую возможность. Даже если у кого-то и появится идея поучаствовать в этом процессе и принять участие в собрании или выделиться от организации, учреждения или коллектива, — это нереально.





С другой стороны, принимать участие в процессе, нарушающем Конституцию и закон, в процессе, который легитимизирует правовой дефолт — это политическое самоубийство.





Зачем власти превращать Всебелорусское собрание в конституционный орган

Затянуть процесс. Обратить внимание общества на то, что не является важным. Важно - прекратить насилие и репрессии, привлечь к ответственности всех преступников и провести демократические выборы.





Какой план у оппонентов власти

Мы в конце декабря предложили штабу Светланы Тихоновской, Координационному совету провести встречу, на которой выработать стратегический план действий на ближайшее время, чтобы добиться целей, которые поставило белорусское общество.





Дворовые акции продолжаются. Большое уважение этим людям. Но мы должны готовиться к большой массовой акции. Кто-то говорит - есть ли смысл повторять то, что мы делали осенью? Есть смысл. Ситуация совсем другая. Уже новая повестка дня. Уже новый день наступил. И в рамках этого нового дня

мы должны готовиться к массовой акции протеста, но разработать ее в немного другом сценарии.

Какой это будет сценарий? Я думаю, что это должно быть неожиданным для власти.





Что касается наших действий, связанных со Всебелорусским народным собранием, то в ближайшие дни мы опубликуем согласованную со всеми центрами позицию и представим ее общественности.





Мы должны делегитимизировать это мероприятие.







