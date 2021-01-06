Курс биткоина превысил отметку в 35 тысяч долларов, а потом снова упал

Источник материала: Tut.by

Утром 6 января курс биткоина на криптобирже Binance обновил исторический максимум на отметке в 35,7 тысячи долларов, поднявшись за сутки на 6 тысяч долларов. По состоянию на 11.30 стоимость этого актива снизилась, на данный момент она составляет 33,8 тысячи долларов (на 12.24). С начала текущего года цена монеты поднялась больше чем на 20%.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вслед за биткоином за прошедшие сутки также подорожали практически все крупнейшие по капитализации альткоины, не считая стейблкоинов, курс которых привязан к доллару США, а также токена XRP, подешевевшего на 1%. Сильнее других за последние 24 часа выросла цена Stellar — на 72%. Она начала подниматься после того, как появилась информация о заключении сотрудничества между блокчейн-проектом Stellar Development Foundation (SDF) и Министерством цифровой трансформации Украины.

На данный момент доля биткоина на рынке криптовалют составляет 69,3% при капитализации BTC в $ 670 млрд. На втором месте Ethereum с показателем в $ 130 млрд, на третьем Tether (USDT) с рыночной оценкой выше $ 22 млрд. Криптовалюта XRP, которая ранее занимала третью строчку, опустилась на пятое место после начала судебного разбирательства между компанией Ripple и американской Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), а также делистинга с многих крупных торговых площадок.

Последняя волна роста стоимости биткоина началась в сентябре прошлого года с отметки около $ 9,8 тыс. 16 декабря первая криптовалюта обновила максимум 2017 года в $ 20 тыс., после чего продолжила дорожать. За последние 4 месяца курс BTC поднялся на 264%, с марта прошлого года — на 840%.

Что будет дальше в биткоином

Так, например, мэр Майами говорил, что может инвестировать часть казначейских резервов города в биткоин, поскольку «биткоин был самой стабильной инвестицией в течение невероятно нестабильного года».

Финансовый аналитик Currency.com Михаил Кархалев добавил, что пока не видит достаточного давления продавцов биткоина, чтобы началась коррекция курса. Даже когда он опускался до $ 27,7 тыс., с $ 28 тыс. и до $ 30 тыс. биткоин активно выкупали, оказав ему поддержку.

«На мой взгляд, только в случае, если цена снова пробьет вниз $ 30 тыс., BTC уйдет на более глубокую коррекцию, возможно даже к $ 24 тыс. Однако даже в этом случае появится отличная возможность купить биткоин за $ 24 тыс. Продавать сейчас я пока смысла не вижу. Тоже самое касается и эфира. В случае падения ниже $ 975 откроется дорога на более глубокую коррекцию в районе $ 750. Но как и в случае с BTC — это будет отличная возможность купить ETH дешево», — поделился Кархалев.

По его словам, чтобы Ethereum обновил исторический максимум в ближайшие дни, ему нужно подняться выше локального пика в $ 1,1 тыс. Такая ситуация реальна, учитывая динамику роста в последние дни, считает аналитик. Он добавил, что текущие отметки рассчитывал увидеть не ранее, чем в марте, возможно даже апреле.

«На крипторынке сегодня реально многое», — отметил эксперт.

«На мой взгляд, только в случае, если цена снова пробьет вниз $ 30 тыс., BTC уйдет на более глубокую коррекцию, возможно даже к $ 24 тыс. Однако даже в этом случае появится отличная возможность купить биткоин за $ 24 тыс. Продавать сейчас я пока смысла не вижу. Тоже самое касается и эфира. В случае падения ниже $ 975 откроется дорога на более глубокую коррекцию в районе $ 750. Но как и в случае с BTC — это будет отличная возможность купить ETH дешево», — поделился Кархалев.

По его словам, чтобы Ethereum обновил исторический максимум в ближайшие дни, ему нужно подняться выше локального пика в $ 1,1 тыс. Такая ситуация реальна, учитывая динамику роста в последние дни, считает аналитик. Он добавил, что текущие отметки рассчитывал увидеть не ранее, чем в марте, возможно даже апреле.

«На крипторынке сегодня реально многое», — отметил эксперт.