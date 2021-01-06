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В Минске прошел рождественский показ мод для детей

06.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Перламутровые спортивные костюмы и элегантные платья – в Минске прошел детский рождественский показ мод.

Новые коллекции представили 13 белорусских дизайнеров. На подиуме наряды демонстрировали воспитанники Национальной школы красоты. Всем моделям от трех до 16 лет.

«Мы хотели сконцентрировать внимание на дизайнерах, которые создают не просто моду, а что-то рождественское, новогоднее, волшебное. Наряды для балов и принцесс», – сказал заместитель директора Национальной школы красоты Дмитрий Врублевский.

На празднике моды нашлось место благотворительности. Участники и гости собрали подарки для детей, которые сейчас находятся на лечении в Онкологическом центре.



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Теги: Минск
 
 
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Новые коллекции представили 13 белорусских дизайнеров. На подиуме наряды демонстрировали воспитанники Национальной школы красоты.
 
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