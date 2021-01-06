Подросток пытался поджечь флаг, а потом порвал. Приговор: полгода ограничения свободы (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня в Бресте объявлен приговор несовершеннолетнему жителю Кобрина Артему Зеленкову, который обвинялся в том, что 23 сентября надругался над флагом Беларуси. О процессе и его результатах информирует канал «Вясна Брест».

Довольно качественное видео с манипуляциями Зеленкова милиция опубликовала еще в октябре: молодой человек сначала поджигает флаг, потом рвет его руками.

На суде оперативник Александр Позняк, который доставлял Зеленкова следователю, рассказал, что на месте событий не присутствовал, а видео «нашел в интернете» и составил рапорт.

Обвиняемый в суде вину признал полностью, раскаялся. По словам защитника, сотрудничал со следствием (помог установить личность знакомого, который принес флаг и снимал видео). На вопрос, чем может подтвердить раскаяние, Зеленков ответил: «Я гражданин Республики Беларусь и должен иметь уважение к своей стране и национальным символам. Я еще буду давать присягу под этим флагом».

Объясняя, почему решил поджечь флаг, обвиняемый ответил, что сделал это под давлением протестующей толпы.

Сегодня суд Ленинского района Бреста огласил приговор. Артем Зеленков признан виновным по статье 370 УК (надругательство над госсимволом) и приговорен к 6 месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.