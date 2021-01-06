ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Подросток пытался поджечь флаг, а потом порвал. Приговор: полгода ограничения свободы (видео)

06.01.2021 12:55 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня в Бресте объявлен приговор несовершеннолетнему жителю Кобрина Артему Зеленкову, который обвинялся в том, что 23 сентября надругался над флагом Беларуси. О процессе и его результатах информирует канал «Вясна Брест».

Довольно качественное видео с манипуляциями Зеленкова милиция опубликовала еще в октябре: молодой человек сначала поджигает флаг, потом рвет его руками.

На суде оперативник Александр Позняк, который доставлял Зеленкова следователю, рассказал, что на месте событий не присутствовал, а видео «нашел в интернете» и составил рапорт.

Обвиняемый в суде вину признал полностью, раскаялся. По словам защитника, сотрудничал со следствием (помог установить личность знакомого, который принес флаг и снимал видео). На вопрос, чем может подтвердить раскаяние, Зеленков ответил: «Я гражданин Республики Беларусь и должен иметь уважение к своей стране и национальным символам. Я еще буду давать присягу под этим флагом».

Объясняя, почему решил поджечь флаг, обвиняемый ответил, что сделал это под давлением протестующей толпы.

Сегодня суд Ленинского района Бреста огласил приговор. Артем Зеленков признан виновным по статье 370 УК (надругательство над госсимволом) и приговорен к 6 месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Бресте объявлен приговор несовершеннолетнему жителю Кобрина Артему Зеленкову, который обвинялся в том, что 23 сентября надругался над флагом Беларуси. О...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь вернулась к бартерным расчетам с сельхозпредприятиями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика