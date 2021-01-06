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Узнали, сколько стоит маленький лазерный телевизор «Горизонт», который подарили Лукашенко

06.01.2021 12:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Onliner решил уточнить, сколько стоит «маленький лазерный телевизор», который вчера в качестве подарка преподнес генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга „Горизонт“» Юрий Предко посещавшему предприятие Лукашенко. Во-первых, устройство пока не поступило в продажу, как пояснили в отделе сбыта «Горизонт», купить проектор можно будет в скором будущем.

Также мы поинтересовались ценой на девайс. Она оказалась выше ожидаемой и составит около 6,5 тыс. рублей ($2,5 тыс.). Можно предположить, что речь идет о полноразмерном проекторе, который был представлен ранее, — модели Horizont LT400F. Поэтому попросили уточнение: «Это точно о том маленьком, который подарили вчера?» В компании подтвердили, что да, речь о нем.

Напомним, «маленький лазерный телевизор» напоминает портативный проектор JmGO Explorer, который умеет выводить картинку в формате HD, оснащен парой 3-ваттных динамиков, его яркость — 380 люмен (ANSI).

Проектор Epson EB-1485FI
интерактивный, 3LCD, FullHD (1920x1080), яркость 5000 лм, расстояние 0.4-0.8 м, экран 65-100", LAN, Wi-Fi
18 900 р.
6 предложений
Проектор Vivitek DU4371Z-ST
презентационный, DLP, WUXGA (1920x1200), яркость 5100 лм, контраст 20000:1, расстояние 0.8-1.4 м, экран 72-122", LAN
7761 р.
3 предложения
Проектор Optoma ZH403
презентационный, DLP, FullHD (1920x1080), яркость 4000 лм, контраст 300000:1, расстояние 1-7.9 м, экран 28-300.3", LAN
5024 р.
4 предложения
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Лазерные проекторы в Каталоге Onliner

 
 
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