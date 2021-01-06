Узнали, сколько стоит маленький лазерный телевизор «Горизонт», который подарили Лукашенко

Источник материала: Onliner

Onliner решил уточнить, сколько стоит «маленький лазерный телевизор», который вчера в качестве подарка преподнес генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга „Горизонт“» Юрий Предко посещавшему предприятие Лукашенко. Во-первых, устройство пока не поступило в продажу, как пояснили в отделе сбыта «Горизонт», купить проектор можно будет в скором будущем.

Также мы поинтересовались ценой на девайс. Она оказалась выше ожидаемой и составит около 6,5 тыс. рублей ($2,5 тыс.). Можно предположить, что речь идет о полноразмерном проекторе, который был представлен ранее, — модели Horizont LT400F. Поэтому попросили уточнение: «Это точно о том маленьком, который подарили вчера?» В компании подтвердили, что да, речь о нем.

Напомним, «маленький лазерный телевизор» напоминает портативный проектор JmGO Explorer, который умеет выводить картинку в формате HD, оснащен парой 3-ваттных динамиков, его яркость — 380 люмен (ANSI).