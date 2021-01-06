Главное за среду. Цепкало объявил о проведении Белорусского демократического форума, 6000 христиан призвали «восстановить законность»

Источник материала: Onliner

Это очередная белорусская среда, насыщенная политическими событиями. Напомним, в феврале планируется провести Всебелорусское народное собрание, а Валерий Цепкало уже предложил ему альтернативу. Христиане Беларуси подписали открытое письмо с призывом «восстановить законность в стране», а в интернете появилась платформа для выстраивания диалога «между народом и властью». Ниже рассказываем обо всем подробнее.

Валерий Цепкало объявил о проведении Белорусского демократического форума

Сегодня Валерий Цепкало объявил о проведении Белорусского демократического форума. По словам его пресс-секретаря, он призван объединить «все здравые силы в конституционных преобразованиях как разумную альтернативу народного большинства» в ответ на Всебелорусское народное собрание.

«Любая народная демократия опирается на людей, и для этого мы создали платформу , — сообщил пресс-секретарь, — где любой желающий может принять участие в общественных обсуждениях будущего Беларуси. Платформа обладает всеми необходимыми инструментами удобной коммуникации, включая возможность комментариев и оценки каждого сообщения. На сегодня мы запустили один из важнейших вопросов к обсуждению — Государственное управление. Мы предлагаем ознакомиться с уже имеющимися материалами, описывающими виды государственного управления и устройства, высказываниями экспертов и лидеров мнений, а также в отдельных ветках Президентской, Парламентской и Смешанной республик, высказать свое отношение и обсудить все риски по поводу этих систем управления».

По словам пресс-секретаря, в ближайшее время на все активные темы форума команда будет организовывать прозрачные круглые столы с привлечением экспертов и активных участников форума.





Более 6000 христиан Беларуси потребовали от властей «восстановить законность в стране»

Христиане всех конфессий из разных регионов Беларуси обратились к представителям государственных органов с требованиями остановить насилие, восстановить законность и провести новые президентские выборы в Беларуси. Среди подписавшихся под обращением — 96 священников.

«Сознательное искажение информации о результатах голосования на президентских выборах 9 августа 2020 года, лжесвидетельства в судах, дезинформация в СМИ, заведомо неправосудные решения — это не только нарушение законов Республики Беларусь, но и тяжкий грех. Не лги, не произноси ложного свидетельства — это Божья заповедь», — отмечают авторы обращения.

По мнению подписавшихся, «применение оружия силовыми структурами Беларуси, которое привело к гибели мирных граждан, пытки и причинение тяжких телесных повреждений перевели политическое противостояние в морально-этическую плоскость. Поддерживать незаконные действия властей безнравственно».

Среди подписавших открытое письмо христиан Беларуси — 96 священников православных, католических, протестантских и греко-католических церквей, а также более 320 различных церковных служителей.

Появился сайт для выдвижения кандидатов на диалог «между народом и властью»

Сегодня состоялся запуск сайта «Сход» . По словам создателей, это цифровая платформа для предоставление любому гражданину возможности «избирать представителей своих интересов или же быть избранным таковым».

«Предпосылкой к созданию этой платформы стали неоднократные призывы со стороны действующих органов власти к тому, чтобы народ формировал своих представителей для ведения национального диалога, — говорится в пресс-релизе. — Платформа является своего рода площадкой для праймериз и позволяет мотивировать к действиям наиболее активных граждан, идеи и убеждения которых близки широким кругам избирателей: ощущая народную поддержку, кандидат сможет выдвигать свою кандидатуру для участия в различного рода собраниях, а также инициировать таковые в рамках существующего законодательства. Кроме этого, для делегатов „Схода“ будет создана отдельная площадка, где они смогут обсуждать любые вопросы и приходить к взвешенным решениям. Планируется, что такие обсуждения будут транслироваться онлайн в открытом доступе».

(будет дополнено)