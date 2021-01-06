В Беларуси открыли новый теннисный манеж

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусском Солигорске открыли новый теннисный манеж. Это три современных корта с трибуной для зрителей. Новая площадка сможет принимать соревнования круглый год. В день открытия прошел первый детский турнир.

«Это прекрасный подарок для города. Объект отвечает всем требованиям, он предназначен для тренировочного процесса и проведения всех соревнований республиканского уровня. Здесь есть площадки для формирования техники, для тренировки ребят самой младшей возрастной категории», – сказал руководитель школы тенниса в г. Солигорск Сергей Комса.

Дети будут заниматься в новом центре бесплатно. Набор в группы уже начался.