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В Беларуси открыли новый теннисный манеж

06.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусском Солигорске открыли новый теннисный манеж. Это три современных корта с трибуной для зрителей. Новая площадка сможет принимать соревнования круглый год. В день открытия прошел первый детский турнир.

«Это прекрасный подарок для города. Объект отвечает всем требованиям, он предназначен для тренировочного процесса и проведения всех соревнований республиканского уровня. Здесь есть площадки для формирования техники, для тренировки ребят самой младшей возрастной категории», – сказал руководитель школы тенниса в г. Солигорск Сергей Комса.

Дети будут заниматься в новом центре бесплатно. Набор в группы уже начался.



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Это три современных корта с трибуной для зрителей. Новая площадка сможет принимать соревнования круглый год. В день открытия прошел первый детский турнир.
 
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